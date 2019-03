Der Schnee rieselt auf den Liegestuhl

Es ist ein symbolisches Bild dafür, dass sich die Teilnehmer die Freude am Umzug auch vom regnerischen Wetter nicht nehmen lassen. Auf der ersten Runde haben die Teilnehmer und die mehreren Tausend Zuschauer noch Glück, dass es weitestgehend nur nieselt.

Den wohl mit Abstand gefährlichsten Platz hat an diesem Tag Moderator Guido Langhorst am Alte-Post-Hotel. Locker, flockig stellt er nicht nur die Gruppen vor, sondern feuert auch mit frechem, aber freundlichem Mundwerk so manch verbale Salve Richtung Teilnehmer ab. Die revanchieren sich mit einigen kräftigen Kamelle-Hageln.

„In Schöppingen werden immer viele Sachen geworfen“, sagt ein Besucher. Er ist mit seiner Familie aus Burgsteinfurt gekommen. Nicht abbekommen haben die Burgsteinfurter die vom Heimatverein Schöppingen gebackenen Struwen und die vom Festkomitee Eggerode frisch gebratenen Würstchen. Die Eggeroder reichen eine davon mit einem langen Stock Guido Langhorst. Es ist eine kleine Entschädigung für den Kamelle-Hagel. Petra Knierbein vom Heimatverein marschiert derweil durch die Reihen und verteilt die Struwen. Bis nach oben, zu Guido Langhorst auf seinem Moderatoren-Podest, reicht ihr Arm aber dann doch nicht.

Nur etwas weiter kocht auch einer, allerdings im Suppentopf. Es ist ein süßer Schlumpf, den die Gruppe Tusv Pappnasen, dort schmoren lassen. So manch einer hätte dort lieber Donald Trump gesehen. Der aber ist in seinem Wagen sicher aufgehoben.

Der gastgebende NSKKV nimmt mit seinem Mottowagen die politische Stimmung im Dorf rund um das Baugebiet Am Berg auf die Schippe: Zwei Streitende stehen sich gegenüber, zwischen ihnen das gespaltene Wappen mit dem Schaf. Eine elektrische Konstruktion sorgt dafür, dass das Wappen sich wieder zusammenfügt. So soll es sein.

Mit den unterschiedlichsten Themen bereichern die Teilnehmer den Umzug. Die einen pusten Schnee vom Dach ihres Wagens auf die Besucher, auf einem anderen Wagen wiederum sitzt ein Hippie ganz entspannt im Liegestuhl. Nur den Sonnenschein müssen sich die Gäste an diesem Tag denken.

Doch es sind vielfach vor allem die kleinen Gruppe mit ihren Details, die den Umzug ausmachen. So wie der grüne Lindwurm mit den roten Köpfen. Alle Jecken hängen zusammen und müssen dem Kopf der Gruppe folgen. Die Stimmung deutet darauf hin, dass er den richtigen Weg wählt. Es ist ein echter närrischer Lindwurm.

Eher einen riesigen Schwarm bilden die vielen gelben Vögel, lauter Bibos aus der Sesamstraße. Die jungen Damen sind offensichtlich genauso närrisch wie der Wurm. Sie bilden einen echten Hingucker, wie so viele anderen Gruppen.

Die größte Gruppe stellen die ASC-Altherren. An diesem Tag geben sich die Fußball-Vampire ganz friedlich. Blut – das wollen sie nicht trinken.