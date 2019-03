Der Berg wird zu Prinz-Heiner-Land

„Was ist die Antwort auf die Fragen der Menschheit in den Krisenregionen der Erde: Venezuela, Vereinigte Staaten oder Vatikan ?“, fragt Frye die Gäste. Die Frau mit dem sympathischen Sprachfehler einer Ringelnatter aus dem Saarland wohl kaum. Matthias Frye hat die Lösung im Lokalen gefunden: Prinz Heier III., Herr von Sanitas, Solar und Klima, baldiger Träger des Silbernen Meisterbriefes und Tabakplantagenbesitzer für den Eigenbedarf. „Auf diesen Mann sollte die Welt schauen.“ Prinz Heiner III. Elfring habe diplomatisches Geschick, Beziehungen und Pragmatismus.

Heiners Clou beim Thema „Bauen am Berg“ sei, die ein wenig in Vergessenheit geratene Flora- und Fauna-Besichtigungsplattform an der Vechte zu entfernen und auf 15 Meter hohe Stelzen in einen Kinderspielplatz im Baugebiet Am Berg zu integrieren, so Matthias Frye. Das diene dann als Schöppinger „Schau ins Land“. Und alle wären zufrieden: Häuslebauer und Ausblick-Genießer. Und das Baugebiet wird dann zu Prinz-Heiner-Land erklärt.

Zum 500. Geburtstag des Universalgenies Leonardo da Vinci halte Prinz Heiner vor der Handwerkskammer Münster einen Gastbeitrag, so Matthias Frye. Das Thema laute: solarbetriebene Traktoren im Karnevalsumzug – ich zeige euch, wie das geht.

Zu den „eigentlichen Helden des Karnevals “ hatte NSKKV-Präsident Heiner Pahsen zuvor die Mitarbeiter des Bauhofs erklärt. Die Bauhof-Mitarbeiter seien diejenigen, welche die meiste Arbeit leisteten. Die Gelobten zierten sich zunächst ein wenig, zur Ordensvergabe nach vorne zu kommen. Unter dem rhythmischen Klatschen der versammelten Narren erhielten die Männer aber doch noch von Prinz Heiner Karnevalsorden umgehängt.

Der Empfang hatte schon mit jeder Menge Heiterkeit begonnen. Zunächst ernannte Heiner Pahsen Thomas Diedershagen zum Bürgermeister. Ob das für den Pfarrer ein Aufstieg oder Degradierung wäre, blieb unklar.

Anschließend dankte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach allen, „die sich um den kölschen Karneval“ verdient gemacht haben. Die Versprecher sorgten – passend zur fünften Jahreszeit – für Gelächter.