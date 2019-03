Die Suche nach digitalen Spuren

Michael Hermes stellt sich als Versuchskaninchen zur Verfügung. Die Sekundarschüler sollen im Internet möglichst viel über den Medienpädagogen des Kreises Borken herausfinden. Hermes will den Siebtklässlern so zeigen, dass die allermeisten Menschen im Internet eine Vielzahl an digitalen Spuren hinterlassen. Es ist nur eines von zahlreichen Projekten, die die Sekundarschule in dieser Woche im Rahmen einer Projektwoche veranstaltet. Auch Projekte zu den Themen rund um Integration und Inklusion werden angeboten.

Medienpädagoge Hermes klärt die Mädchen und Jungen auch über Bild- und Persönlichkeitsrechte auf. Ein Thema, das im Zeitalter von Smartphone-Kameras schnell in den Hintergrund gerät. Auch über die Gefahren, die beim Gebrauch von Apps lauern, informiert Michael Hermes die Schüler. So können Apps zum Beispiel den Standort der Nutzer registrieren oder seine Kontaktdaten speichern. Sein Credo: „Das Internet vergisst nichts.“ Das müsse jedem Nutzer bewusst sein.

Aus bis zu acht Projekten je Jahrgangsstufe konnten die Schüler im Vorfeld wählen. So beschäftigen sich Sechsklässler eine Woche lang mit naturwissenschaftlichen Projekten. Dabei begleiten sie einen Jäger in den Wald, legen Kräuterbeete an und kochen.

Für die Fünftklässler steht das soziale Lernen im Mittelpunkt. Nach dem Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule beschäftigen sie sich mit dem richtigen Umgang miteinander.

Ganz sportlich sind die Achtklässler unterwegs. Während eine Gruppe im Skiurlaub weilt, probieren die anderen verschiedene Sportarten aus. Dabei arbeitet die Schule mit Vereinen zusammen.

Die Arbeit der Neuntklässler dreht sich um das Schulprojekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, zu der die Sekundarschule im Juni des vergangenen Jahres offiziell ernannt worden ist. Darin verpflichteten sich Schüler, Lehrer und Mitarbeiter, sich auch in Zukunft mit dem Thema zu beschäftigen.

Die Zehntklässler hingegen bereiten während der Projektwoche ihren Abschluss vor. So bringen sie sich unter anderem mit Unterstützung der Pastoralreferentin Stefanie Eißing bei der Gottesdienst-Gestaltung mit ein oder arbeiten an der Abschlusszeitschrift.

Außerdem entwickeln zwei Gruppen das künstlerische Programm für den bunten Abend vor den Sommerferien. Dann wollen die Schüler ihre Eltern und die Schulpartner von der kulturellen Vielfalt in der Schule überzeugen.