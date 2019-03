Lothar Tietmeyer ist seit 50 Jahren leidenschaftlicher Jäger

Ein wenig muss Lothar Tietmeyer schmunzeln. Ende der 1960er-Jahre sind die „Kohlenpott-Jäger“, wie der 78-Jährige die Jäger aus dem Ruhrgebiet mit einem Augenzwinkern bezeichnet, aus Schöppingen verschwunden. Die Einheimischen hatten das Heft wieder selbst in die Hand genommen.

Auch wenn der gebürtige Metelener nicht Mitglied einer Jagdgenossenschaft ist, ist er doch seit Beginn mit einem Begehungsschein für das Revier Tinge-Nord dabei. Seit 50 Jahren ist er Mitglied im Hegering Schöppingen-Legden.

Die Jagdszene sah, als Lothar Tietmeyer 1965 nach Schöppingen zog, noch ganz anders aus. Viele Reviere waren an auswärtige Jäger verpachtet. „Nur wenige interessierte Grundstückseigentümer hatten die Gelegenheit, ihre Flächen selbst zu bejagen“, sagt Lothar Tietmeyer. Dabei sei das Verhältnis zwischen Jägern und Bauern nicht immer besonders gut gewesen, erinnert sich der 78-Jährige.

Doch die Zeit der Flurbereinigung bis Anfang 1964 und der kommunalen Gebietsreform 1969 nutzten die Schöppinger Jäger, um das Heft des Handelns wieder selbst zu übernehmen. Die Entscheidung fiel dabei am „bäuerlichen Stammtisch“, so Tietmeyer.

In der neuen Großgemeinde mussten aufgrund der Gebietsreform neue Jagdreviere geschaffen werden. „Die Stadtjagd ist dabei untergegangen“, erzählt Tietmeyer. Die Gemeinde Wiegbold hatte bis dahin selbst einige Ländereien besessen. Da in dieser Phase auch die meisten der auf neun Jahre laufenden Pachtverträge ausliefen, machten die Schöppinger Nägel mit Köpfen: Die „Kohlenpott-Jäger“ waren draußen.

„Ich durfte als Jungjäger mitmachen und bin seitdem dabei“, sagt Lothar Tietmeyer, der damals noch keine 30 Jahre alt war. Seinen Jagdschein hat er in Schöppingen gemacht.

„Der Wildbestand war spärlich und erholte sich nur langsam. Unsere Jagdgemeinschaft jagte schonend“, erinnert sich Tietmeyer, der beruflich als Stellvertreter des Gemeindedirektors beziehungsweise später des Bürgermeisters im Schöppinger Rathaus arbeitete.

Zu Weihnachten durften die Jäger einen Hasen schießen. „Kaninchen dagegen wurden streng bejagt. In Ortsnähe waren sie manchmal eine Plage.“ Das Rehwild konnte nur nach einem genehmigten Plan geschossen werden. Tietmeyer: „Fehlabschüsse zogen Konsequenzen nach sich.“ Im Revier Tinge-Nord gibt es nur wenig Rehwild. Das liege vor allem an den vielen Straßen, so der erfahrene Jäger.

Tietmeyer selbst liebte besonders die Pirschjagd. Nach der Wende 1989 half der Verwaltungsexperte beim Aufbau der Strukturen im Landkreis Stralsund mit. In seiner Freizeit ging er dort auf die Jagd. „Wenn‘s gut geht, kommt man bei der Pirschjagd bis auf 20 Meter an die Tiere heran“, so Lothar Tietmeyer. Aus gesundheitlichen Gründen kann er das nicht mehr. Doch immer noch jagt er vom Ansitz aus.

„Ich erfreue mich an der Natur, bei aufgehender Sonne oder bei Dämmerung“, nennt Lothar Tietmeyer seine Beweggründe für die Jagd. Auf die Strecke komme es ihm nicht so an.

Und noch eins freut ihn: Einer seiner Enkel teilt die Leidenschaft für die Jagd. So wie er sie selbst von seinem Vater mit in die Wiege gelegt bekommen hat.