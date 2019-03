Hör- und essbarer Genuss

Wie viele der über 100 Gäste sich derart verführen lassen, bleibt ein süßes Geheimnis. Aber selbst, wer sich standhaft im Angesicht der süßen Verführungen zeigt, genießt den Abend in vollen Zügen. Dafür sorgen Christina Rommel mit ihrer schönen Stimme und durchweg positiven Ausstrahlung, der sich weder Engel noch Teufel würden entziehen können, und ihre kongenialen Musiker. Gitarrist Jannik Gehnen etwa, der gleich zu Beginn seine Klasse beweist, weil Christina Rommels Mikro den Dienst versagt, noch bevor es richtig losgeht. Zum Dank für sein Impro-Solo gibt es das erste zartschmelzende Stück vom Glück, frisch aus der Bühnen-Schokoladenküche von Chocolatier Dirk Beckstedde .

Das Konzept, mit dem die Thüringer Rock- und Pop-Sängerin und Songwriterin Christina Rommel (Texte: Mario Briczin) seit zehn Jahren durch die Lande tourt, ist ein Hybrid aus Deutsch-Rock/Pop-Konzert und Erlebnis-Kochshow, wie man sie sonst aus dem Fernsehen kennt. Dirk Beckstedde gibt im lockeren Schlagabtausch mit Christina Rommel Wissenswertes und Kurioses zum Thema Schokolade preis. Die Sängerin wechselt zwischen Musiker- und Moderatorinnenrolle hin und her, scherzt mit Beckstedde, den Bandkollegen, gibt einen Witz und ein Gedicht zum Thema zum Besten und feuert die Gäste immer wieder zum Mitmachen und -genießen an. Schließlich wurden extra „Schokoladenmädchen“ angeheuert, um die Köstlichkeiten unters Volk zu bringen.

„Schokolade ist greifbar und essbar gewordenes Glücksgefühl“, so Rommels Philosophie, die ihr sogar den Titel „Genussbotschafterin des Landes“ in ihrer Heimat Thüringen eingebracht hat. Dabei spielt die Musik keineswegs die zweite Geige: Stücke wie „Ein Hauch Schokolade“ oder „Was ist dein Glück?“ spüren auch in der Instrumentierung intensiven Gefühlen nach (großartig an Drums und nigerianischer Udu: Hannes Dullinger); funkig wird es bei „Mach die Augen auf“ (Bass: Daniel Bätge). Verträumte Songs wie „Perfekter Augenblick“ und Rockiges bei „Schalt ab“ runden das Spektrum ab. Und als wunderbare Zugabe gibt es eine Reminiszenz an John Lennon: „Land der Träumer“ (Piano-Solo an den Keys: Martin Schräpfer).

Spätestens da ist jeder im Saal voller Glückshormone – mit oder ohne Schokolade im Bauch. Die gibt‘s schließlich auch zum Mitnehmen. Ich freue mich schon auf Ostern. Und bis dahin höre ich die CD.