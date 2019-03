Der von Rissen, Absackungen und Schlaglöchern geprägte etwa drei Kilometer lange Straßenabschnitt wird in zwei Bauabschnitte unterteilt, die aufgrund der geringen Fahrbahnbreite jeweils unter Vollsperrung saniert werden müssen.

Begonnen wird mit dem ersten Bauabschnitt, der von der Kreisgrenze Steinfurt/Borken in Richtung Leer bis zur einmündenden Kreisstraße 65 (Abzweig nach Metelen) führt. Die Straße wird von Schöppingen kommend bereits kurz hinter der Einmündung der L 570 (Richtung Ahaus/Heek) für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung führt von Schöppingen über die L 579 (Umgehungsstraße) bis nach Horstmar, von dort weiter über die L 580 in Richtung Burgsteinfurt, bis sie schließlich an der Einmündung der L 570 in Richtung Leer endet. Im Einmündungsbereich L 570/K 65 wird der Verkehr mittels einer Baustellenampel geregelt.

Während der Straßenbauarbeiten kann der an der L 570 liegende Rad- und Gehweg uneingeschränkt von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden. Auf den letzten circa 400 Metern vor der Einmündung der K 65 steht kein Radweg zur Verfügung, hier wird eine Umleitung für den Fahrradverkehr über anliegende Wirtschaftswege eingerichtet.

Nach Fertigstellung dieses Streckenabschnitts beginnt die Sanierung des zweiten Bauabschnitts, der von der Einmündung der K 65 bis zum Ortseingang Leer führt. Die Umleitung über Schöppingen und Horstmar, die Ampel im Einmündungsbereich L 570/K 65 und auch die Führung der Radfahrer bleiben unverändert bestehen.

Verkehrsteilnehmer, die die Kreisstraße 65 von Metelen in Richtung Leer fahren, werden ab der Einmündung in die L 570 auf dem neu hergestellten Straßenabschnitt bis nach Schöppingen geleitet, um von dort die Umleitung über Horstmar zu nutzen.

Die Baukosten für die komplette Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf etwa 450 000 Euro. „Die Arbeiten werden bei entsprechender Witterung voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein“, heißt es in einer Pressemitteilung von Straßen-NRW.