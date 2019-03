Möglich macht es das Leader-Projekt „Steinfurter Land Tourismus“. Während eines Treffens in Burgsteinfurt haben sich die Bürgermeister, darunter auch Franz-Josef Franzbach, beziehungsweise deren Stellvertreter am Donnerstag über den Umsetzungsstand der Initiative informiert.

Sie hatten sich im Sommer vergangenen Jahres zusammengeschlossen, um gemeinsam Potenziale im Tourismus zu aktivieren – und freuten sich nun über eine ganze Reihe von neuen Impulsen, darunter eben auch die neuen Wanderrouten.

„Wir brauchen diese Ergänzung zum traditionellen Radtourismus – viele fragen danach“, sagte Marion Niebel , die als Geschäftsführerin von Steinfurt Marketing & Tourismus das Projekt mit betreut. Gemeinsam mit den örtlichen Heimatvereinen sei es gelungen, erste Angebote auf den Weg zu bringen. Darunter ist der Rundgang durch die Altstadt von Horstmar, in Neuenkirchen wird eine Tour um den Offlumer See angeboten, und unter dem Motto „Ochtrup entdecken“ kann sich der Wanderer per Audioguide über die Geschichte der Töpferstadt informieren.

„Die Kurzwanderungen passen hervorragend zu dem Aspekt der Entschleunigung, den wir uns auf unsere Fahnen geschrieben haben“, betonte Ute Wolbeck-Fiedler von der Ochtruper Tourismusinfo beim Pressetermin.

Ausdrücklich angesprochen werden bei dem neuen Angebot die Bewohner des Steinfurter Landes selbst, ergänzt Marion Niebel. „Viele Sehenswürdigkeiten, die vor Ort bekannt sind, sind es zwei Orte weiter nicht unbedingt“, steckt für die Tourismus-Fachfrau in diesem Punkt viel Potenzial. Das Projekt diene auch der Identitätsfindung. „Der Besucher aus der Nachbarstadt ist uns genauso lieb wie der aus Süddeutschland.“

Weitere Infos zu den touristischen Angeboten des Steinfurter Lands gibt es im Netz.