Und immer schön an das Kompliment denken. Trainer Alfons bringt den Grundschülern während dieser Woche nicht nur Kunststücke bei, sondern auch die richtige Pose vor dem Publikum nach dem Auftritt.

„Hände in die Hüfte, gerade stehen, zeigt zu Oxana“, ruft Alfons vom Mitmach-Zirkus Casselly einigen Mädchen zu. Auch wer nicht gerade an der Reihe ist, hat eine Aufgabe. Die Angesprochenen hören prompt.

Die Mädchen gehören zur Gruppe der Trapez-Künstlerinnen. Aus insgesamt zehn unterschiedlichen Gruppen durften die Grundschüler wählen, von der Jonglage, der Tierdressur mit Lamas und Ponys, vom Clown bis hin zum Bauchtanz.

„Habt ihr noch mal Lust?“, fragt Alfons, ob die Kinder noch einmal hoch über dem Zeltboden schweben möchten. Ein lautes „Ja!“ und große Augen sind eine klare Antwort. Große Augen dürften auch die Zirkusbesucher machen, wenn sie über die Kunststücke der kleinen Artisten staunen werden.

Während die jungen Trapez-Künstlerinnen noch wagemutig in luftiger Höhe ihre Übungen proben, werden die Ponys schon hinter den Vorhang geführt – für die nächste Gruppe.

Am heutigen Donnerstag stehen die letzten Proben an. „Dann mit Musik“, wie Alfons den Mädchen ankündigt. Danach muss alles passen, auch die Hände in die Hüfte und das Geradestehen.

Drei Vorstellungen geben die Erst- bis Viertklässler der Brictiusschule: am Freitag um 14 und 18 Uhr sowie am Samstag (23. März) um 11 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene (ab 15 Jahren) fünf Euro, für Kinder drei Euro.