„Für unsere Zwecke ist der Wagen genau richtig. Im Regelfall wird er von einer Person gefahren“, erklärt Franzbach, warum die Wahl auf einen Kleinwagen gefallen ist. Der Renault Zoe ist aber für vier Insassen ausgelegt. Auf den ersten paar Kilometern sei der fast geräuschlose Wagen gewöhnungsbedürftig. „Daran gewöhnt man sich aber schnell.“

Der Bürgermeister schätzt die realistische Reichweite des Automatikwagens auf gut 200 Kilometer. Für die normalen Fahrziele in Münster (Bezirksregierung) und Borken (Kreisverwaltung) reicht das auf jeden Fall. Mit der Landeshauptstadt Düsseldorf werde das schon schwieriger, so Franzbach. „Da muss man sich vorher informieren, wo man eine E-Ladesäule findet“, sagt er schmunzelnd. Rund 110 Kilometer beträgt die einfache Wegstrecke.

Momentan wird der Pkw über eine normale 220-Volt-Steckdose aufgeladen. Nach dem vorübergehenden Umzug ins ehemalige Rotterdam-Gebäude kann sich Franzbach vorstellen, den Wagen an der öffentlichen Ladesäule am Mühlenwall aufzutanken.

„Die Energiewende ist da. Man muss vorangehen“, so Franzbach. Er ist der Auffassung, dass die staatlichen Behörden ein gutes Beispiel geben müssen.

In der Verwaltung kümmert sich Ulrich Koers um die Koordination. Jeder Mitarbeiter kann seinen Terminwunsch in eine Liste eintragen. „Wer am weitesten fährt, geht vor“, erklärt Franzbach das wichtigste Vergabekriterium.