Am Berg: Planungsleistungen einholen

Schöppingen -

Die Gemeinde will jetzt Angebote für die Planungsleistungen für das Baugebiet Am Berg einholen. Das erklärte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach auf WN-Nachfrage. Im diesjährigen Haushalt sind dafür 50 000 Euro eingeplant. Franzbach geht davon aus, dass die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet 2020 beginnen können. Der Bürgermeister macht aber auch darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr noch der vorübergehende Umzug der Verwaltung in das ehemalige Rotterdam-Gebäude sowie die Sanierung des Rathauses anstehen. Dadurch wären personelle Kapazitäten gebunden.