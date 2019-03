Schätze an die Wand hängen

Die ersten Schätze aus Kellern und von Dachböden sind geborgen und vorübergehend in der Museumsscheune deponiert. Zum Schutz vor Witterung und Tieren hat Petra Knierbein die alten Fotos, Madonnenbilder und Urkunden sorgfältig abgedeckt. Ein Blick unter die Pappen offenbart bereits jetzt Kurioses und Erstaunliches: Neben der Dankesurkunde der Schöppinger an den damaligen Amtsbürgermeister Bernhard Wenke für seine „aufopferungsvolle (…) Arbeit und Hingabe“ findet sich auf einem Dokument von 1867 auch das schriftliche Versprechen einer Anwärterin, die Gemeinschaft der Marianischen Jungfrauen Solidarität zu ehren und ihr treu zu dienen.

Bereits in der Museumsscheune gibt es an den Wänden unzählige Dinge zu entdecken: alte, mit Patina überzogene Gemälde, glänzende emaillierte Halterungen für Suppenkellen und ein besticktes Überhandtuch. Darunter verbergen sich die Trockentücher für Geschirr und Hände. In altdeutscher Schrift haben fleißige Hände vor Jahrzehnten einen Spruch in einen Wandbehang gestickt: Arbeit ist des Menschen Zierde, Segen ist der Mühe Preis. „Auch das hat etwas Religiöses an sich“, findet Petra Knierbein.

Das Thema „An die Wand gehängt“ impliziert in Beziehung zur Religion auch das, was früher in jedem Haushalt zu finden war: Abbilder mit den Motiven „Die immerwährende Hilfe“, „Jesus, der gute Hirte“ und Albrecht Dürers „Betende Hände“.

„Vielleicht hat noch jemand alte Schutzengelbilder, wie sie früher in den Kinderzimmern hingen“, wünscht sich Petra Knierbein vom Heimatverein. Auch Ikonen, die russischen Heiligenbilder, und Putten können gern bei ihr abgeben werden. Ebenso alte Teller mit passenden Motiven, Petroleumlampen, Pfeifen, Uhren, Pfannen und Fotos wären interessante Exponate. Erste Exemplare lehnen bereits an den Wänden: Alte Stadtansichten von Schöppingen und Eggerode in schwarz-weiß oder als Holzschnittdrucke.

Petra Knierbein ist seit Wochen auf Flohmärkten und im eigenen Haushalt auf Schatzsuche. Nun freut sie sich auf regen Zuspruch und spannende Angebote aus der Bevölkerung.

Abgabetermin für die Ausstellungsstücke ist der 11. April (Donnerstag) ab 18 Uhr in der Alten Küsterei. Vorher bittet Petra Knierbein allerdings um telefonischen Kontakt, ✆ 02555 984210, zur Absprache, ob das angebotene Exponat zum Thema passt und ausgestellt werden kann.

Die Ausstellung in der Alten Küsterei öffnet am 13. April (Samstag) von 14 bis 18 Uhr und zum Frühlingsfest am 14. April (Sonntag) von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.