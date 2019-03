Die Nachfrage nimmt stetig zu: Immer öfter erkundigen sich nach Angaben der Gemeinde Besucher, die in Schöppingen entweder einen längeren Urlaub planen oder nur für wenige Tage im Ort zu Gast sind, im Rathaus nach Wanderwegen in die nahe Umgebung. Viel gibt die Auswahl zwischen den zahlreichen Tourismusprospekten nicht her: Das Münsterland ist eher als Radfahrregion bekannt.

„Zu Fuß unterwegs“ ist einer der Menüpunkte auf der neu erstellten Internetseite „Steinfurter Land“, die aus dem gleichnamigen Leader-Projekt des Steinfurter Marketing- und Tourismusvereins entstanden ist. Seit vergangenem Donnerstag vereint die Internetseite die Orte Schöppingen, Steinfurt, Wettringen, Nordwalde, Metelen, Ochtrup, Neuenkirchen, Altenberge, Horstmar und Laer zu einem Tourismusverbund. Am vergangenen Dienstag traf sich der Arbeitskreis „Steinfurter Land“ im Alten Rathaus zur weiteren Planung.

Veranstaltungstipps, Informationen über die Kommunen, Sehenswürdigkeiten und die Themenradrouten hat der Arbeitskreis zusammengetragen.

Doch das Steinfurter Land möchte sich auch als Wanderregion etablieren. So waren die Touristiker aufgefordert, sich über bestehende und mögliche Routen Gedanken zu machen.

Für Schöppingen gilt: Das Potenzial für ausgiebige und geführte Spaziergänge durch das Vechtestädtchen und längere Touren über den Schöppinger Berg bis zu den Leerbachquellen oder nach Horstmar ist vorhanden. Davon ist Sabine Sitte von der Gemeindeverwaltung überzeugt. „Bei schönem Wetter laufen besonders an den Wochenenden unzählige Wanderer mit Rucksack und GPS-Navigation über den Berg“, so Sitte.

Auf der Internetseite der Gemeinde gibt es bereits die Wegbeschreibung einer 3000-Schritte-Tour, die im Ortskern die historischen Sehenswürdigkeiten miteinander verbindet. Sitte: „Hier gibt es Ideen, die Strecke zu optimieren und zu beschildern.“ Nicht nur eine ausgewiesene Wanderroute über den Schöppinger Berg, sondern auch an der Vechte entlang könnten weitere Projekte werden.

Für den Arbeitskreis „Steinfurter Land“ und die Touristiker in den Kommunen bedeutet das, neue Wanderrouten zu erschließen und zu vermessen, die Beschilderung zu erwägen, Informationen zusammenzutragen und zu vermarkten.

Die Auftaktveranstaltung für „Zu Fuß unterwegs“ ist am 30. Juni (Sonntag). Dann werden die Projektgruppe und die Gemeinde Metelen die Vertreter der beteiligten Kommunen aus Politik und Heimatvereinen zu einer Wanderung durch die Metelener Heide einladen.