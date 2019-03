Das Fördern von Selbstvertrauen ist ein Ziel des einwöchigen Projekts der Brictiusschule. Das ist offensichtlich voll aufgegangen. Note – eins plus. Die Zirkusprofis wissen ganz genau, was sie tun.

Es ist eine perfekte rund dreistündige Show, die die Besucher im Zelt auf der Festwiese geboten bekommen. Die Gäste gehen am Freitagnachmittag von der ersten Minute begeistert mit. Durchgehend Applaus und rhythmisches Klatschen – und das verdientermaßen.

Nur einmal ist es ganz still. Die Helferinnen haben geraden ein Fahrrad ohne Lenkstange auf das gespannte Drahtseil gestellt. Wie soll das jetzt funktionieren?, fragen sich wohl viele Zuschauer. Für das Mädchen kein Problem. Drauf auf den Sattel und in die Pedale treten. Am langen Arm leicht gestützt von einer Helferin.

Bei einigen der kleinen Künstler hat man das Gefühl, sie gehörten zum festen Inventar, als führten sie die Show jeden Tag auf.

So ist zum Beispiel der Auftritt der Akrobaten zum Schreien komisch. Das Spiel mit Mimik und Showelementen klappt perfekt. Das Miteinander von Profi und Grundschülern funktioniert wie am Schnürchen. Und das in den Schrittfassen des Kleinsten der Gruppe, wie bei einem echten Macho, ist das Sahnehäubchen an Situationskomik. Ein einheitlicher Akrobatenanzug, ein aufgemalter Schnauzer und eine gut einstudierte Nummer mit vielen Gags, mehr braucht es nicht.

Auch die Bauchtänzerinnen fesseln die Gäste mit ihrer Show. Der Hüftschwung passt. Und die strahlenden Gesichter verraten – auch die Kinder haben jede Menge Spaß.

Immer wieder arbeiten die Profis geschickt mit den Größenunterschieden der Mädchen und Jungen. So wird der Kleinste, Clown Schnuller, zum Anführer der Clown-Gruppe bestimmt. Die jungen Clowns wollen in der Manege eine Party feiern, das verbietet aber der Zirkuschef. Es entwickelt sich ein witziges Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die Musikbox in einem Eimer verschwindet, aber wie von Geisterhand weiter fetzige Musik spielt.

Nicht nur die Zuschauer wundern sich das eine oder andere Mal, was sich die Minikünstler alles zutrauen. Auch die Grundschüler selbst sind wohl selbst überrascht, was sie alles können. Wie zum Beispiel beim Feuerspucken. Die Kinder sollen eine brennende Fackel durch das Bespucken mit einer Flüssigkeit noch größer machen. Dass da der eine oder andere lieber den Kopf weiter nach hinten zurücknimmt, ist verständlich. Aber auch das klappt.