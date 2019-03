Holprige Strecke für Radfahrer auf der Aa-Vechte-Route

Eine schmucke Visitenkarte sieht wahrscheinlich anders aus. Der Wirtschaftsweg von der Kolpinghütte vorbei an der Bergkapelle bis zum Isinglau ist ein wichtiges Einfallstor vom Schöppinger Berg ins Dorf. Doch gerade für Radfahrer entfaltet der Weg eher keine einladende Wirkung: Es reiht sich Schlagloch an Schlagloch.

Der Weg gehört zur rund 140 Kilometer langen Aa-Vechte-Route, die als Fahrrad-Rundtour durch acht Kommunen führt. Als Zumutung bezeichnen Radfahrer aus Schöppingen die Strecke. Bereits seit 2009 gibt es wiederholt Beschwerden bei der Gemeindeverwaltung über den Zustand der Strecke.

Der Wirtschaftsweg stand wieder einmal in zwei Teilabschnitten auf der Liste der sanierungsbedürftigen Wirtschaftswege, die am 5. November 2018 von den Mitgliedern des Wirtschaftswegebau-Ausschusses angefahren wurden. Für eine mögliche Sanierung vom Osterfeuerplatz bis zur Bergkapelle (690 Meter) kalkuliert die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 69 000 Euro. Von der Bergkapelle zur Kolpinghütte (750 Meter) mit 75 000 Euro. Der Wirtschaftsausschuss beschloss die Sanierung von sechs anderen Wirtschaftswegen.

Ausschuss hat Sanierung zurückgestellt

„Wir haben den Weg im Blick“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach am Mittwoch auf WN-Nachfrage. Der Ausschuss habe die Sanierung jedoch zurückgestellt, „weil die so teuer ist“. Der Ausschuss habe in den vergangenen Jahren stets dringenderen Sanierungsbedarf bei anderen Wirtschaftswege gesehen, so Franzbach. Das Problem: Die Sanierung einer Betonstraße ist teurer als die üblichen Asphaltarbeiten. „Ich werde das Thema noch einmal ansprechen“, sagte Bürgermeister Franzbach.

Im diesjährigen Haushaltsplan sind 200 000 Euro für Deckenerneuerung und Asphaltarbeiten von Wirtschaftswegen vorgesehen. Dazu kommen 45 000 Euro für die Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen.

Die Gemeinde will den Rad- und Wandertourismus stärken. Zuletzt tagten kommunale Vertreter des Leader-Förderprojekts Steinfurter Land in Schöppingen, um besonders über die Stärkung des Wandertourismus‘ zu sprechen.

Auf dem Schöppinger Berg fehlen auf dem Gebiet der Vechtegemeinde Hinweisschilder auf die Aa-Vechte-Route.

Kommentar: Keine schöne Visitenkarte -Von Rupert Joemann- ...

Der Weg von der Kolpinghütte bis zum Kleinen Schutzengel am Isinglau ist keine schöne Visitenkarte für die Gemeinde. Der erste Eindruck, den auswärtige Besucher erhalten, ist negativ. Aber auch für die Schöppinger, die den Berg zur Erholung nutzen, ist die Beschaffenheit des Wegs eine Zumutung.

Die Gemeinde will den Tourismus fördern. Der schlechte Zustand, dieses wichtigen Weges abseits der großen Einfallstraßen unterstützt das nicht.

Da es sich um eine Betonstraße handelt, sind die Sanierungskosten besonders hoch. Das heißt: Mit dem gleichen Geld kann die Kommune weniger Betonstraßen-Meter sanieren als bei üblichen Asphaltdecken. 144 000 Euro würde laut Verwaltung die Sanierung kosten, bei den zur Verfügung stehenden 200 000 Euro ist das ein Batzen.

Das könnte ein Grund sein, warum die 15 Politiker des Wegebauausschusses in der Vergangenheit lieber andere Wirtschaftswege sanieren ließen.

Doch das Problem verschwindet ja nicht so über Nacht. Über kurz oder lang müssen die Politiker sich des Problems annehmen. Es auf die lange Bank zu schieben, ändert nichts an den katastrophalen Verhältnissen. Und zur schönen Visitenkarte wird er dadurch auch nicht.

Genauso wenig wie die fehlenden Hinweisschilder auf die Aa-Vechte-Route.