65 Mädchen und Jungen beginnen in diesem Jahr nach den Sommerferien als i-Dötzchen in Schöppingen und Eggerode ihre Schullaufbahn. Das teilte Schulleiterin Maria Wigger-Kerkhoff auf WN-Nachfrage mit.

Demnach gehen 54 Kinder in Schöppingen und elf Erstklässler in Eggerode zur Schule. An der Brictius-Schule in Schöppingen werden zwei Klassen gebildet, am Lernort Eggerode besuchen die elf Mädchen und Jungen die Gemeinschaftsklasse mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 2. Die Einschulung erfolgt für die neuen Erstklässler am 29. August (Donnerstag).