Die Mitglieder des Umweltausschusses besichtigen am morgigen Mittwoch zu Beginn ihrer Sitzung um 18 Uhr die Neugestaltung eines Vorfluters, das Gewässer 1700 in Heven.

Carsten Bohn und Marco Pfeil vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband stellen die Maßnahme vor Ort vor. Josef Alichmann nimmt als Vertreter des Wasser- und Bodenverbands Vechtegebiet an der Besichtigung teil.

Die Gemeindeverwaltung hat die Neugestaltung mit Kosten in Höhe von 303 000 Euro kalkuliert. Dabei verzichtete der Gemeinderat bewusst auf eine mögliche Förderung. Denn so erhält die Kommune mehr Ökopunkte, die sie für andere Baumaßnahmen benötigt. In diesem Fall bringt die Renaturierung der Gemeinde etwa 150 000 Ökopunkte.

Der Vorfluter hat unter anderem einen breiten Uferstreifen erhalten. Zudem wurde das Gewässer so gestaltet, dass der vorhandene Sturz verschwunden ist und die Fische nun den Vorfluter hochwandern können. Die Renaturierung läuft über eine Gesamtlänge von 269 Meter.

Als weitere Tagesordnungspunkte im Sitzungssaal des Rathauses stehen der Betrieb des Wertstoffhofs, Neuerungen beim Dualen System sowie Maßnahmen zur Sicherung der Artenvielfalt auf der Tagesordnung.