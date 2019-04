An seinen ungewöhnlichsten Patienten erinnert sich Gregor Böhle noch gut. Es war ein wertvoller Hund, der verkauft werden sollte. Der Zahnarzt verpasste dem Tier unter Vollnarkose eine Füllung. „Das war allerdings in einer Tierarztpraxis“, erzählt der 58-Jährige schmunzelnd. Am Montag feierte Böhle Jubiläum. Seit 30 Jahren führt er die Zahnarztpraxis an der Bergstraße.

Doch Gregor Böhle ist nicht der erste aus der Familie, der als Zahnarzt in der Vechtegemeinde die Patienten versorgt. Schon sein Vater und sein Opa, beide Dr. Felix Böhle , kümmerten sich um die Anliegen der Patienten.

Dass Opa Felix sich in Schöppingen niederließ, war nur einem Zufall geschuldet. Felix Böhle betrieb im niederrheinischen Rees eine Zahnarztpraxis, die aber im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde. Die Familie kam in Welbergen bei Verwandten unter. Auf dem Weg dorthin traf Felix Böhle mit dem Fahrrad einen Schöppinger. Die beiden kamen ins Plaudern. Eigentlich wollte sich Böhle in Legden niederlassen. Doch der Schöppinger überredete den Zahnarzt nach Schöppingen zu kommen. Er hatte ein gutes Argument: Legden hatte einen Zahnarzt, Schöppingen noch nicht. Das zog. Felix Böhle eröffnete an der Amtsstraße seine Praxis.

Felix Böhle jr. baute 1962 das Haus an der Bergstraße und verlegte die Praxis dorthin. Gleichzeitig fuhr er noch zwei Tage pro Woche nach Darfeld, um dort auszuhelfen.

Gregor Böhle selbst wurde von seiner Mutter zum Studienstart ein wenig geschubst. Böhle leistete damals seinen Wehrdienst. „Ich habe in der Sauna gehört, dass am nächsten Tag die Bewerbungsfrist bei der Zentralen Vergabestelle für Studienplätze endete“, erzählt Mutter Tony. Sie rief ihren Filius noch am gleichen Abend an. „Dafür weckst du mich“, antwortete der junge Gregor lapidar.

Am nächsten Tag nahm er sich bei der Bundeswehr frei. Zuerst fuhr Gregor Böhle nach Dortmund. Dort holte er die Bewerbungsunterlagen ab. Dann ging‘s nach Schöppingen, um den Papierkram zu erledigen und anschließend wieder nach Dortmund. Schließlich mussten die Unterlagen fristgerecht eingereicht werden. „Alles an einem Tag“, sagt Gregor Böhle mit einem Grinsen im Gesicht.

Er studierte Zahnmedizin in Düsseldorf und absolvierte seine zweijährige Assistenzzeit in Bocholt. Vor drei Jahrzehnten, am 1. April 1989, übernahm er dann die Praxis seines Vaters.

Geändert hat sich in den drei Generationen einiges. So verbrachte Opa Felix noch mit den Patienten teilweise mittags die Meisterstunde – an der Theke.

„Heute wird mehr Wert auf Ästhetik gelegt“, sagt Gregor Böhle. So gebe es nur noch Kunststoff- und keine Amalgam-Füllungen mehr. Außerdem sei die Vorsorge wichtiger gewesen. Aber auch das Zähneziehen gehört natürlich noch dazu. Manche freuen sich sogar darüber, wenn Böhle dazu ansetzt. So wie eine russische Frau, die nicht mehr viele Zähne hatte. „Sie sagte, es wäre der erste Zahn, der ihr mit Betäubung gezogen wurde“, sagt Gregor Böhle.