Eine besondere Auszeichnung hat der Kulturring Schöppingen als Veranstalter des Blues-Festivals (8. und 9. Juni) erhalten. Das Festival ist für den German-Blues-Award nominiert worden.

Interessenten können im Internet noch bis zum 30. April für den Kulturring Schöppingen abstimmen. Der Preis wird vom Verein Baltic Blues jährlich vergeben. In diesem Jahr erfolgt die Übergabe im Rahmen einer dreitägigen Open-Air-Veranstaltung vom 13. bis 15. September im schleswig-holsteinischen Eutin.

Bereits im Jahr 2010 hatte das Kulturring-Team um Richard Hölscher den German-Blues-Award in der Kategorie „Event national“ gewonnen.

Zudem hat der Kulturring jetzt bekannt gegeben, welche Musiker an welchem Festival-Tag auftreten (siehe Infokasten). So tritt zum Beispiel der diesjährige Grammy-Gewinner Fantastic Negrito mit Band am Samstag auf.

Der Programmablauf Samstag (8. Juni) Fantastic Negrito (USA) Ghost Town Blues Band (USA) The Paul Des Lauriers Band (CAN) Archie Lee Hooker & The Coast To Coast Blues Band (USA/F) Cedric Burnside (USA) Biscuit Miller & The Mix (USA)Sonntag (9. Juni) Caron Nimoy „Sugaray“ Rayfort (USA) Eric Bipp Quartett (USA/GB/S) Curtis Salgado (USA) Danielle Nicole (USA) Southern Avenue (USA) Afro Blues Project feat. Randolph Matthews (GB/I) ...

Wie der Kulturring mitteilt, sind bereits jetzt über 60 Prozent der Zwei-Tages-Tickets verkauft worden. „Zu den vielen Stammbesuchern werden wir in diesem Jahr auch viele neue Besucher begrüßen dürfen, sodass wir auch in diesem Jahr mit einem vollen Haus rechnen können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das große Publikumsinteresse – auch von sehr vielen auswärtigen Gästen – hat dazu geführt, dass die Festwiese als Campingplatz schon ausgebucht ist. Der Kulturring richtet nun einen zweiten Campingplatz direkt auf dem Sportplatz-Gelände ein. „Der ASC stellt uns die sanitären Anlagen und die Duschen am Stadion zur Verfügung“, so der Kulturring. Die Campingplätze können wieder auf der Internetseite des Kulturrings gebucht werden.