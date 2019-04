Schöppinger Bauern beteiligen sich an Demonstration in Münster

Mit 20 Treckern haben sich Schöppinger Landwirte am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf den Weg nach Münster gemacht, um dort gegen die neue Düngeverordnung zu demonstrieren. An vielen Treckern hatten die überwiegend jungen Bäuerinnen und Bauern Transparente befestigt. Darauf stand unter anderem „RIP (Ruhe in Frieden) Landwirt – Düngung so wenig wie möglich, so viel wie nötig“ oder „Eure Politik vernichtet die Landwirte“. Neben den Bauern mit ihren Treckern fuhren auch weitere Schöppinger Landwirte mit Privatwagen nach Münster. Insgesamt nahmen an der Protestaktion rund 6000 Bauern aus ganz Deutschland teil.