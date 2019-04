Gemeinde legt Blühstreifen an

Die Gemeinde will rund 1300 Quadratmeter Fläche im innerstädtischen Bereich mit einem Blühstreifen versehen. „Ich will das schon mal anstoßen“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach am Mittwochabend im Umweltausschuss.

Der Ausschussvorsitzende, Bruno Lammerskötter (UWG), hatte angeregt zu schauen, „was wir im kleinen Kreis, im privaten und gemeindlichen Bereich machen können“. Clemens Pohlkemper ( CDU ) wies darauf hin, dass die Landwirte in diesem Jahr Bejagungsschneisen anlegen. Die ähnelten Blühstreifen, seien aber unkompliziert, ohne bürokratischen Aufwand anzulegen.

Aus Sicht von Manfred Epping (Grüne) könne die Gemeinde statt auf Bodendecker besser auf blumenreiche Bepflanzung auf eigenen Grundstücken setzten. Das sah Bürgermeister Franzbach nur auf großen Flächen ab 100 Quadratmeter als sinnvoll an. Ansonsten sei der Pflegeaufwand für den Bauhof zu groß. Nach Auffassung von Ursula Uphoff (CDU) ist eine jährliche Saat das Beste. Nur so werde eine besonders hohe Blütenzahl erreicht.

Bruno Lammerskötter brachte eine Gestaltungssatzung ins Spiel, um bei neuen Baugebieten den Anteil der naturfernen Elemente zu begrenzen. So werde Lebensraum für Insekten geschaffen, meinte Lammerskötter. „Ich halte das für sehr vernünftig“, schloss sich Manfred Epping der Idee an.

► Noch keine Entscheidung trafen die Ausschussmitglieder für die Container der Grünabfälle auf dem Wertstoffhof. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Klagen von Bürgern gegeben, denen die Anlieferung in die hohen Containern schwer fällt.

Julia Zierow , Remondis-Niederlassungsleiterin in Coesfeld, stellte verschiedene Varianten vor. Bei allen erwies sich jedoch die räumliche Enge des Bauhofs als problematisch.

Die Möglichkeit eines offenen Containers scheitert bisher daran, dass der Container nicht abtransportiert werden kann, da sich dann der Haken zum Aufladen auf der Container-Seite zur Kläranlage hin befände und somit nicht erreichbar wäre. Matthias Glaser (UWG) regte an, über eine Verlegung der Container nachzudenken. Er favorisierte den Standort des Mitarbeiter-Containers. So könne der Grünabfall-Container vom Weg aus abgefahren werden.

Eine andere Variante ist, mit offenen Schüttboxen zu arbeiten. Hier wäre die Entwässerung problematisch. „Durch das Gefälle läuft das Sickerwasser direkt zur Kläranlage“, sagte Julia Zierow.

Auch die Kosten für die Schüttboxen wären hoch. Die benötigte Betonplatte hat Remondis grob mit 50 000 Euro angesetzt. Dazu kämen die Wände für 20 000 Euro, die Bauausführung für 10 000 Euro und laufende Kosten für den Radlader von jährlich etwa 10 000 Euro.

Gegen einen Presscontainer, der die Grünabfälle zusammendrückt, spricht, dass eine dritte Kraft eingestellt werden müsste, was die Personalkosten deutliche erhöhen würde.

Die Ausschussmitglieder regten an, über eine Optimierung der Standorte der einzelnen Container auf dem Wertstoffhof nachzudenken. Zudem wurde die Remondis-Niederlassungsleiterin gebeten, die anderen Varianten noch einmal detailliert zu betrachten.

► Zum 1. Januar 2020 fallen die Gelben Säcke in Schöppingen weg, sodass die Abfälle des Dualen Systems ausschließlich in gelben Tonnen entsorgt werden. Aufgrund des seit dem 1. Januar 2019 geltenden neuen Verpackungsgesetzes haben die 17 Kommunen des Kreises Borken gemeinsam mit neun Firmen des Dualen Systems eine neue Regelung ausgehandelt. Bürgermeister Franzbach zeigte sich zufrieden, dass es gelungen sei, den 14-täglichen Abfuhr-Rhythmus beizubehalten. Den gebe es nur noch in einer anderen Kreiskommune. In den anderen Kommunen, so Franzbach, gebe es einen vierwöchigen Rhythmus.