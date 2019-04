Bis zu einem Autounfall 1981 verlief sein Leben planmäßig. Schule, Wehrdienst, Studium des Bauingenieur- und Vermessungswesen, Einstieg ins väterliche Firmenimperium.

„Ich habe damals den Herrn aus meinem Herzen verdrängt“, gibt Liebherr unumwunden zu. Die 68er-Zeit hatte für ihn rückblickend „nichts mit Befreiung zu tun, sondern es war ein direkter Weg in die sexuelle Abhängigkeit“. Liebherr bekennt, damals „der Würde der Frau nicht entsprochen zu haben“.

Nach dem Unfall, den er genauso wie der Unfallverursacher überraschend unverletzt überstand, besuchte Hubert Liebherr , dessen Eltern ihre fünf Kinder religiös erzogen hatten, regelmäßig eine nur etwa 50 Meter entfernt stehende Kapelle. Die Kapelle war für ihn wie ein „Wink mit dem Zaunpfahl“.

Liebherr erinnert sich noch gut daran, wie er erstmals den Rosenkranz beten wollte. „Das war mehr wie eine technische Betriebsanleitung“, erzählt er schmunzelnd. Das Vaterunser bekam er nicht mehr hin.

Als der Unternehmer in der Firma etwas verändern wollte, bat er die Mutter Gottes um Hilfe. Sein Projekt wurde abgelehnt. Jahre später setzten die Mitarbeiter von sich aus Liebherrs Idee um. „Da hat dir der Himmel geholfen“, erzählt der 69-Jährige, was er damals gedacht hatte.

Es folgte 1987 eine Wallfahrt nach Fátima. „Wie nennen Sie das – wallfliegen“, sagt er lächelnd. Schließlich war der Pilot mit dem Privatflugzeug geflogen. „Das war für mich normal.“

Es folgte eine Wallfahrt nach Medjugorje im damaligen Jugoslawien. Ein Priester stellte sich vor ihn und macht seinen Klappstuhl auf und hielt Liebherr ein Schild hin: Deutsch. Er beichtete. Hubert Liebherr ist in dem Augenblick überzeugt, Gott werde ihm nie verzeihen, dass er lange nichts von ihm habe wissen wollen. „Mein Herrgott hat mir verziehen und liebt mich trotzdem.“

In ihm reifte der Wunsch, sich ganz auf Gott zu konzentrieren und die Firma zu verlassen. Er wollte sich in Medjugorje vergewissern, ob es der richtige Weg ist. Er hoffte auf ein Zeichen. Doch zunächst war er enttäuscht. Dann kippte die Stimmung: Beim Singen im Gottesdienst sind „genau beim Wort Himmel die Stimmen um mich herum, der Klang viel feiner. Und ich hörte es nicht nur mit meinen beiden Ohren, sondern am ganzen Körper.“ Hubert Liebherr fühlte sich klein und unwürdig. Bei der heiligen Kommunion fing er an zu weinen. Danach fasste er den Entschluss, Jesu Worten zu vertrauen: „Lass alles zurück und folge mir nach.“

Liebherr gab seine Firmenanteile an dem Weltkonzern zurück und verzichtete auf sein Erbe. Nur einen monatlichen Betrag zum Lebensunterhalt für ihn und seine Frau setzte sein Vater durch. Jetzt begleitet der 69-Jährige Pilger nach Medjugorje und baut Holzkirchen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion.