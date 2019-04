„Jesus hat man kreuzigen können, aber die Liebe lässt sich nicht annageln. Sie ist stärker als der Tod“, zog Weihbischof Dr. Christoph Hegge nach der Eröffnung des Schöppinger Ostergartens am Samstagmittag sein ganz persönliches Fazit. Mehr als eine halbe Stunde lang hat der Geistliche die einzelnen Räume mit ihren Botschaften fast schweigend begutachtet. Immer mit einem Blick fürs Detail, aufmerksam, interessiert. Am Ende ging dann ein strahlendes Lächeln über sein Gesicht: „Die Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch diese Ausstellung. Der Ostergarten ist sicherlich die aufwendigste und wichtigste Katechese, die in diesem Jahr an diesem Ort gehalten wurde. Sie ist sehr anschaulich. Ich gehe bereichert von dannen.“

Ein schmeichelhaftes, aber keineswegs ein übertriebenes Lob. Was die ehrenamtlichen Helfer um Pfarrer Thomas Diedershagen, Pastor Christoph Backhaus , Pastor Eberhard Mwageni und Pastor em. Wolfgang Böcker mit dem zweiten Schöppinger Ostergarten auf die Beine gestellt haben, ist ohne Abstriche sehenswert. Das Konzept wurde gegenüber der Premiere vor drei Jahren ergänzt und erweitert und spricht mit zahlreichen interaktiven Elementen fast alle Sinne an.

Der Ostergarten ist eröffnet 1/63 Impressionen von der Eröffnung des Ostergartens. Die Gemeinde rechnet in den nächsten Wochen mit rund 3000 Besuchern. Foto: Susanne Menzel

Die 88-jährige Mia Obens aus Reken (l., hier mit ihrer Schwester) hat die verschiedenen Skulpturen im Ostergarten aus Pappmaché geschaffen. Foto: Susanne Menzel

Der Ostergarten ist – egal welchen Glaubens die Besucher sind – allemal einen Besuch wert. Einzelne Termine sind noch frei. Besonders an Ostermontag (22. April) sowie am 27. und 28. April (Samstag und Sonntag) gibt es für Interessierte noch Kapazitäten. Anmeldungen über die Homepage oder unter ✆ 02555 9979870. Dort sind auch Vorabbuchungen für Kaffee und Kuchen (dieses Mal serviert im Feuerwehrgerätehaus) möglich.