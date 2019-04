Die Tagesplanungsteams haben eine bunte Mischung aus Altbekanntem und neuen Ideen zusammengestellt. So beginnen die Spiele am 15. Juli (Montag) mit dem Bastel-Back-und-Tobetag in der Sekundarschule. Es folgen unter anderem das „Spiel ohne Grenzen“ am Sportplatz und das Zelten mit den Eltern am Sportplatz in Gemen.

Zudem haben die Organisatoren vorgesehen, Insektenhotels zu bauen und die Ferienspiele mit einem kreativen Tag und einem kleinen Theaterstück am 26. Juli (Freitag) ausklingen zu lassen. Ergänzt wird das Ferienangebot für Kinder aus Schöppingen im Alter von sechs bis circa elf Jahren durch drei Busausflüge. Ziele sind der Zoom in Gelsenkirchen, der Frankenhof in Reken und der Pottspark in Minden. Mittwochs wird jeweils ein Ruhetag eingelegt.

Um die von den Eltern gewünschte Betreuungsintensität gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass sich die Teilnehmerfamilien an mindestens zwei Veranstaltungstagen als Helfer zur Verfügung stellen.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich am 4. Mai (Samstag) um 14 Uhr in der Alten Küsterei. Hier hängen auch die Helferlisten aus. Das Entgelt beträgt für das erste Kind 80 Euro, Geschwisterkinder zahlen 50 Euro. Die Teilnahme wird gefördert nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.