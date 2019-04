Die Steinfurterin befuhr mit ihrem Wagen gegen 13 Uhr die L 582 aus Richtung Osterwick kommend in Richtung Schöppingen. An der Einmündung der K 28 nach Legden kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 45-Jährigen: Der Münsteraner hatte von der untergeordneten Kreisstraße nach links in die L 582 in Richtung Schöppingen einbiegen wollen. Ein Rettungswagen brachte die 76-Jährige in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Da die Feuerwehr zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen war, rückten 23 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr an die Unfallstelle aus.