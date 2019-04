Mit Rentner-Gang durch die Berge

Dabei geht es ihm nicht vorrangig um den Wallfahrtsort. „Für die Mutter Gottes kann ich auch nach Eggerode fahren. Das ist das Gleiche“, sagt der 65-Jährige. Für den Ramsberger ist der Weg das Ziel.

Weg soll über die Schweiz führen

Und dieser Weg soll ihn am besten über die Schweiz führen. Die Strecke über Paris und Bordeaux Richtung Südfrankreich kennt er schon. Gleich zweimal ist Martin Ramschulte schon nach Santiago de Compostela mit dem Rad gefahren. So 100 Kilometer an Lourdes vorbei, schätzt er. „Auf die Karte bräuchte ich da schon gar nicht mehr gucken“, sagt er schmunzelnd.

Dieses Mal strebt er die Route über Basel und Toulouse an. Die Streckenführung ist aber rund 300 Kilometer länger als über die Atlantik-Seite. Die Strecke hat es nicht nur in der Länge in sich. Rund 6000 Höhenmeter stehen ihm da bevor, hat er grob überschlagen. „Das ist ein Hammer mit den Bergen.“ Die Entscheidung, welche Route er fahren wird, trifft er kurzfristig.

Sein Fahrrad ist jedenfalls auch für die bergigere Strecke bestens ausgestattet. Mit dem kleinsten Ritzel kann Ramschulte mit noch lediglich 4,5 Stundenkilometern die Berge hoch fahren, ohne absteigen zu müssen. „Das ist der Rentner-Gang“, sagt Ramschulte, der zwar schon Rentner ist, aber immer noch täglich seinem Sohn Christof auf dem Hof hilft.

Auch wenn die Route anspruchsvoll ist, ein Pedelec ist für ihn keine Alternative. Nach einem Blick in die Werbeprospekte glaubt Ramschulte lächelnd, „dass ein Fahrrad ohne Akku mittlerweile eine Sonderanfertigung ist“.

Wenige Unterkünfte

So um die 120 Kilometer möchte Martin Ramschulte täglich zurücklegen. Einen Schnitt, den er auch bei früheren Touren erreicht hat. Wo er nachts schläft, lässt er auf sich zukommen. Bisher habe er immer eine Unterkunft gefunden. In Frankreich, so Ramschultes Erfahrung, müsse man nur aufpassen, mit der Suche abends nicht zu spät zu beginnen. Denn in den kleineren Dörfern gebe es meistens keine Unterkünfte. „Da sind zwar gute Straßen, aber wenig Leute unterwegs.“ Und wenn, dann fast nur Rennradfahrer.

Mitfahrer gesucht Martin Ramschulte sucht noch einen Mitfarer für seine Tour. Der genaue Zeitrahmen könnte noch abgestimmt werden. Interessenten können sich beim Schöppinger telefonisch melden, 02555 430. ...

Ihn begeistert bei seinen Radreisen immer wieder, dass er täglich „durch eine ganz andere Welt“ fährt. Die ändere sich alle 200 Kilometer. Mal sind es zum Beispiel überwiegend Ackerflächen, dann Kieferwälder. Nur ein Anblick wechselt mehrere Tage nicht – der hoher, schneebedeckter Berge. Die seien weithin sichtbar, so der Schöppinger.

Mehrmals wöchentlich setzt sich Martin Ramschulte zu Hause auf sein Rad. „Zur besten Fernsehsendezeit“, wie er sagt, tritt er in die Pedale. Seine Lieblingsstrecke vom Ramsberg über den Schöppinger Berg ist rund 15 Kilometer lang. Auch hier ist für den drahtigen Martin Ramschulte der Weg das Ziel. Genauso wie nach Rom, Santiago de Compostela oder jetzt nach Lourdes.