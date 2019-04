Mädchen tüfteln an ihrer Homepage

Mathilda hat sich von ihrer großen Schwester überzeugen lassen. Die hatte in der Schule schon einmal Informatik – „und hat mir gesagt, wie cool das ist“, sagt die Elfjährige aus Ahaus. Nun sitzt sie an einem Computer im Schulungsraum der Firma Shopware – und ihre Schwester Carlotta sitzt neben ihr. „Hier lerne ich mehr als in der Schule“, meint die 14-Jährige und erläutert mit Blick auf den Bildschirm, wie weit sie mit ihrer ersten programmierten HTML-Seite schon ist. Überschrift und einleitende Sätze stehen bereits.

Neben den zwei Schwestern sind noch acht weitere Mädchen an diesem Donnerstagmorgen in die Firma Shopware gekommen. Es ist der zweite Tag des Code-Camps, das das Unternehmen in den Osterferien extra nur für Mädchen anbietet.

Die Code-Camp-Teilnehmerinnen Foto: Shopware

Vier davon sind insgesamt in diesem Jahr in den Ferien für Schülerinnen und Schüler geplant, an zwei Terminen können auch Jungs teilnehmen. In diesen Tagen heißt es dagegen „Girls only“, zehn bis 14 Jahre sind die Teilnehmerinnen alt. Im vergangenen Jahr hatte Shopware das Angebot ins Leben gerufen, „und wir waren baff von den vielen Anfragen“, erzählt Anne Göpel aus dem Personalbereich bei Shopware. Also gibt es in diesem Jahr gleich vier Neuauflagen. Dabei geht es vor allem um die „allgemeine Förderung des Interesses an Technik“, wie Göpel sagt. Wenn sich dann in den nächsten Jahren vielleicht mal einer der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer dafür entscheidet, bei Shopware eine Ausbildung zu machen – umso besser.

Die Leitung des Camps übernommen hat dieses Mal der Shopware-Entwickler Andreas Wolf , auch als Ausbilder ist Wolf bei Shopware tätig. Am ersten Tag haben die Mädchen mit dem Calliope mini gearbeitet, ein Einplatinencomputer, der etwa Töne abspielen und leuchten kann. „Wir haben zum Beispiel einen Würfel programmiert“, erzählt Anne Göpel. Bei jedem Schütteln zeigte er eine neue Zahl an.

Andreas Wolf mit Code-Camp-Teilnehmerinnen Foto: Mareike Meiring

An Tag zwei geht es nun an den großen Computer. Überschrift und einleitende Sätze haben die Homepages bereits, nun geht es an weitere Feinheiten. Umlaute zum Beispiel, die aktuell noch nicht angezeigt werden. „Wir müssen nun technisch sagen, dass Umlaute funktionieren sollen“, erklärt der 31-jährige Entwickler. Mit einem Beamer an der Wand zeigt er, was die Mädchen dafür in die Tastatur tippen müssen. Was an der Leinwand wie ein unverständlicher Code aussieht – meta charset=“utf-8“ – heißt schlicht: „Dann wird der entsprechende Zeichensatz UTF 8 verwendet“, erklärt Wolf. Und so geht es weiter. Die Mädchen lernen, die Überschrift hervorzuheben, kursiv zu schreiben, Wörter zu unterstreichen, Wörter durchzustreichen – am Ende des Code-Camps soll an diesem Tag eine fertige, selbst gebaute, farbige Homepage stehen. Dass das klappt, daran hat Andreas Wolf keine Zweifel. „Den meisten geht es gar nicht schnell genug“, sagt er. Denn wenn die Mädchen einmal im Programmieren drin sind, haben fast alle Lust auf mehr.