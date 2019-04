Eine gute Nachricht vor allem auch für Eggerode: Das Gelände, auf dem die neue Rettungswache des Kreises Coesfeld in Billerbeck entstehen soll, wurde freigelegt, Bäume und Büsche bereits entfernt. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren beginnt Mitte Juni – und wird voraussichtlich im Dezember abgeschlossen sein, wie der Kreis Coesfeld mitteilt.

Hintergrund für den Neubau ist der Beschluss des Rettungsbedarfsplans im Dezember 2018 durch den Kreistag und die nun anstehende Umsetzung. Der Rettungsbedarfsplan sieht vor, dass ein weiterer Rettungswagen tagsüber in Billerbeck stationiert werden muss. Daneben ist eine Desinfektionshalle vorgesehen. Diese Erweiterungen sind am alten Standort der Rettungswache an der Holthauser Straße nicht möglich. Deswegen soll an der Darfelder Straße eine neue Wache gebaut werden, die auch künftigen Anforderungen an den Rettungsdienst entspricht – mit genügend Platz. „Der Grunderwerb hat problemlos geklappt. Das Grundstück wurde kurzfristig zur Verfügung gestellt“, berichtet Kreisdirektor Joachim Gilbeau.

In der Vergangenheit schafften es die Rettungswagen der Johanniter-Hilfe in Heek häufig nicht, die vorgeschriebene Zwölf-Minuten-Frist nach Schöppingen, aber vor allem nach Eggerode einzuhalten. Das hatte wiederholt zu Unmut bei den Gemeinderatsmitgliedern geführt. Die Zahlen haben sich erst verbessert, seit die Johanniter weniger zu einfachen Krankenfahrten gerufen werden.

Nur dank des ehrenamtlichen Einsatzes des First-Responder-Teams der Freiwilligen Feuerwehr Schöppingen erreichte der Kreis für das Gemeindegebiet Schöppingen die 90-Prozent-Quote. Im Jahr 2016 schafften es die First Responder sogar, in allen 47 Einsätzen die Zwölf-Minuten-Frist einzuhalten. „Ich würde am liebsten die First Responder voll anrechnen. Doch das dürfen wir rechtlich nicht“, lobte der damalige Hermann Kreisrechtsdirektor Paßlick im Juli 2017 die Schöppinger anlässlich der Übergabe eines neuen Einsatzfahrzeugs.

Ratsmitglieder hatten wiederholt angeregt, enger mit dem Kreis Coesfeld zusammenzuarbeiten, um die Quote der erfüllten Zwölf-Minuten-Frist zu erhöhen. Von Billerbeck nach Eggerode sind es rund zwölf Kilometer, von Heek dagegen etwa 15 Kilometer.