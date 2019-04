Die Gemeinde möchte die noch etwa 2,2 Hektar große freie Fläche gegenüber dem Baugebiet Winters Kamp für zukünftige Wohnbebauung vorhalten. Die Mitglieder des Bauausschusses sollen am Montag (29. April) die Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Winters Kamp anstoßen.

Wie aus der Verwaltungsvorlage hervorgeht, hat die Gemeinde das Grundstück bereits 2017 gekauft. Aus Sicht der Verwaltung sollte das Gebiet erschlossen werden, da mittlerweile im Baugebiet Winters Kamp alle Baugrundstücke vermarktet wurden.

Die 32 Grundstücke weisen im Teilungsentwurf zwischen 536 und 562 Quadratmeter auf. Zudem gibt es jeweils ein Grundstück mit 710 beziehungsweise 799 Quadratmeter.

In einem ersten Schritt sollen davon allerdings nur die Hälfte erschlossen werden. Der Grund: Die Verwaltung geht davon aus, dass von der Bezirksregierung Münster „für einen überschaubaren Zeitraum ein Bedarf von auf der Gesamtfläche möglichen rund 35 Bauplätzen aber nicht gesehen“ wird. Denn in Eggerode ist mit weniger als 2000 Einwohnern nur eine siedlungsstrukturelle Entwicklung erlaubt, die sich vor allem am Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung und Betriebe ausrichtet.

Die Verwaltung geht davon aus, dass deshalb die Bezirksregierung den sofortigen Ausbau der gesamten Fläche (34 Bauplätze) nicht genehmigen würde. Deshalb würden zunächst nur circa 17 Bauplätze ausgewiesen. „Die restlichen möglichen Bauplätze müssen in einigen Jahren, sobald die Vorgaben erneut erfüllt sind, in einem weiteren Bauleitverfahren ausgewiesen werden“, heißt es in der Vorlage.