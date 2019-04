Die Halterung dafür hat Heiner Elfring spendiert. Die Idee dazu hatte Andreas Ramschulte, an der Umsetzung hat sich zudem Walter Wigger beteiligt. Zuvor hatten sich Mitglieder der Eggeroder Wallfahrtsgilde in anderen Wallfahrtsorten informiert, wie dort auf die Wallfahrt aufmerksam gemacht wird.

Thomas Diedershagen, Pfarrer der Kirchengemeinde St. Brictius, freut sich über die Neuerung. „Das Plakat schafft ein anderes Bewusstsein, unter welchem Motto die Wallfahrt in diesem Jahr steht.“ Den Menschen würde es direkt vor Augen gehalten werden.

Das jährliche Motto-Plakat soll jeweils bis zum Ende der Wallfahrtssaison Ende Oktober hängen bleiben. Zwischen den Wallfahrtszeiten könne die Fläche für andere Ankündigungen für Eggerode genutzt werden, so Thomas Diedershagen.

Neu werden in diesem Jahr auch die Halterungen für den Fahnenschmuck. Die alten Holzstangen waren zum Teil marode, sodass sie durch Edelstahlstangen ersetzt werden.

Dagegen bleiben die Fähnchen erhalten. Die hatte die Paramentengruppe zum Teil in den vergangenen Jahren schon ausgebessert.

Die Wallfahrtssaison wird am morgigen Mittwoch eröffnet. Um 10 Uhr beginnt das Pontifikalamt mit Weihbischof Rolf Lohmann in der St.-Marien-Kirche. Der 56-jährige frühere Wallfahrtsrektor von Kevelaer, der früher als Praktikant in Schöppingen arbeitete, ist als Regionalbischof für die Kreisdekanate Kleve, Wesel und Recklinghausen zuständig.

Die Marienfestwoche findet vom 1. bis 8. September statt. Das Pontifikalamt hält am 8. September der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn.