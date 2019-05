Wenn das Fett falsch verteilt ist

Ihr Firmenname ist rein fiktiv, doch die Hilfsabsichten sind ganz konkret. Anne Becker und Nina Uhlenbrock wollen mit ihrem Unternehmen Lanuc an Lipödem Erkrankten helfen. Dazu haben die beiden jetzt ein spezielles Sportkonzept entwickelt, das sie in Kursen und im Internet anbieten. Zudem wollen sie Trainer aus dem Fitness- und Rehasport ausbilden.

„Fast nur Frauen sind an Lipödem, einer schmerzhaften chronischen Fettverteilungsstörung, erkrankt“, sagt die Horstmarerin Nina Uhlenbrock. Sie selbst auch. Vor allem bei hormonellen Veränderungen in der Pubertät und während der Schwangerschaft, zum Teil auch in den Wechseljahren tritt die Krankheit auf. Um sich besser bewegen zu können, trat Uhlenbrock ins Vechtevital-Sportstudio ein. Dort arbeitet Anne Becker als Sport- und Fitnesskauffrau und dort lernten sie sich kennen.

Geschützter Name Seit rund einem Jahr feilen Anne Becker und Nina Uhlenbrock am Sportkonzept und ihrer Firma Lanuc. Den Namen haben sie sich über eine Anwältin in Münster beim Patentamt rechtlich schützen lassen. „Deshalb musste es auch ein Fantasiename sein“, erklärt Anne Becker den ungewöhnlichen Namen. Das L steht für Lebensfreude, a für Anne, n für Nina, u für Uhlenbrock und c für Copyright. ...

Irgendwann reifte die Idee, ein Sportprogramm auszuarbeiten. Vor allem soll durch Entstauungsgymnastik der Lymphfluss angeregt werden. Der Sport soll helfen, Beweglichkeit und Kraft zu verbessern. „Aber auch das Selbstbewusstsein zu stärken“, betont die Schöppingerin Anne Becker.

Zuerst wollten die beiden ihr Programm nur online präsentieren, denn viele Lipödem-Kranke trauen sich aus Scham nicht, öffentlich Sport zu treiben. „Der Oberschenkel kann schon mal viermal so dick sein wie bei Gesunden“, sagt Nina Uhlenbrock. Häufig müssen die Betroffenen einen Rollator nutzen oder sitzen gar im Rollstuhl. Das Tragen von Kompressionsstrümpfen gehört zum Alltag. Der genaue Grund für die Krankheit ist bisher nicht bekannt.

„Es gibt für die Frauen kein Sportangebot, weil sie sich schämen“, sagt die 36-jährige Uhlenbrock. Zu Hause könnten sie ungestört trainieren. „Da guckt keiner blöd“, sagt Anne Becker. Doch da das Interesse in der Lipödem-Selbsthilfegruppe Liplife von Nina Uhlenbrock groß war, entschieden sich die beiden, ihr Programm auch Sportstudios anbieten zu wollen.

Nina Uhlenbrock (l.) und Anne Becker haben eine Firma gegründet, um Lipödem-Betroffenen Hilfe anbieten zu können. Foto: privat

„Der soziale Aspekt ist wichtig“, sagt Becker (35). In Sportstudio-Kursen fänden die Frauen Kontakt zu Gleichgesinnten und hätten einen geschützten Raum für sich. Da überwiegend mit dem eigenen Körper gearbeitet wird, braucht eine Gruppe nicht viel Platz.

Eine Hoffnung will Sanitätshaus-Fachverkäuferin Uhlenbrock den Frauen aber gleich nehmen: „Mit Lipödem kann man nicht abnehmen.“ Vielmehr gehe es darum, durch Sport die Lebensqualität zu verbessern. So kämen üblicherweise Symptome wie Herzrasen und Luftnot hinzu. Konsequenz: Die Betroffenen bewegen sich noch weniger. Uhlenbrock: „Das ist eine Spirale. Fettleibigkeit kommt dann noch dazu.“

Im August fahren Becker und Uhlenbrock nach Bayern, um dort Trainer auszubilden. Doch vorrangig soll die Ausbildung in Schöppingen erfolgen.

Aqua-Kurs für Betroffene Einen Aqua-Kurs für an Lipödem Erkrankte bietet Anne Becker ab dem 9. Mai (Donnerstag) im Schöppinger Vechtebad an. Zehn Übungsabende von jeweils 20 bis 20.45 Uhr kosten 40 Euro zuzüglich des Hallenbad-Eintritts. Anmeldungen sind im Vechtevital möglich, 02555 9285878. ...

Froh sind die beiden Frauen, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) darüber nachdenkt, das Absaugen krankhafter Fettverteilungsstörungen (Liposuktion) als Kassenleistung anzuerkennen. Derzeit, so Uhlenbrock, sei es eine Privatleistung. Bis zu drei Millionen Frauen litten an Lipödem, so Jens Spahn. Ihnen solle schnell und unbürokratisch geholfen werden.