Maiandacht am Freialtar

Eggerode -

Genauso möchte man sich eine Maiandacht vorstellen: mit strahlendem Sonnenschein am Abend. Viele Freunde der pattdeutschen Sprache waren zur Maiandacht am Freialtar gekommen. Die Andacht wurde von Pfarrer emeritus Josef Wichmann (Dülmen) gehalten. Für alle waren Handzettel mit Liedern und Gebeten vorbereitet. Zur Maiandacht hatte der Heimatverein Eggerode einen kleinen Altar gestaltet, auf dem die Madonna aus Eggerode stand. Im Anschluss fand der Abschluss der Saison „Wi küert Platt“, der Gesprächsreihe der Heimatvereine Eggerode, Holtwick, Legden und Darfeld in der Heimat­stube statt.