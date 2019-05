Einen Tag lang schlüpften 21 Mädchen und Jungen des St.-Nikolaus-Kindergartens am Dienstag in eine neue Rolle. Statt, wie im Kindergarten, Mitglieder der Knusperhexen zu sein, begaben sich die Kleinen auf Spurensuche in den Wald. Clemens Freiherr von Oer, Leiter des Hegerings Schöppingen/Legden, und sein Stellvertreter Antonius Berning hatten die Kinder zur Rollenden Waldschule eingeladen. Auf einem Pfad durch den Wald in Eggerode konnten die Kinder ausgestopfte Tiere wie Enten, Fasan, Fuchs oder Eichhörnchen anfassen. „Das ist die beste Erfahrung, um den Bezug zu den Tieren herzustellen“, sagte der Schöppinger Berning. Die beiden Jäger vermittelten den Kindern aber nicht nur Wissenswertes über Tiere, auch Bäume und Pflanzen brachten von Oer und Berning den Kindern näher. Die Gruppe der Knusperhexen war in diesem Jahr die dritte Gruppe des St.-Nikolaus-Kindergartens, die an der Rollenden Waldschule teilnahmen.