Eigenen Werten treu bleiben

Das findet ihre Nachfolgerin schade. „Ulla war richtig gut und als Bauausschussvorsitzende fachlich kompetent.“ Eins verbindet die beiden Frauen: Sie stehen zu ihrer Meinung und äußern diese auch.

Wildenhaus ist es wichtig, ihren vier Kindern Werte zu vermitteln. Sie wolle sich und ihren Werten treu bleiben. Und dazu gehört Ehrlichkeit. „Kein vernünftiges System kann auf Lügen basieren“, sagt Petra Wildenhaus. „Solange man abends noch in den Spiegel gucken kann, dann ist noch gut.“

Schon mehrfach wurde Petra Wildenhaus, die Politikwissenschaft sowie Neuere Geschichte studiert hat und zudem Betriebswirtin der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie ist, angesprochen, ein Ratsmandat zu übernehmen. Sie winkte stets mit dem Hinweis auf ihre zeitliche Beanspruchung mit den vier Kindern ab.

„Jetzt passt es von der familiären Lage“, sagt sie. Die beiden Jüngsten, die Zwillinge Ole und Jan, sind sechs Jahre alt. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 waren die beiden erst ein Jahr alt. Für Petra Wildenhaus war das nicht der passende Zeitpunkt.

Nach einer Stelle im PR- und Marketing-Bereich beim Vredener Unternehmen Saueressig arbeitet sie seit ein paar Monaten in Teilzeit als Dozentin bei der Berufsbildungsstätte Westmünsterland in Ahaus.

Der Schritt jetzt in die vordere Politikreihe ist für sie die logische Konsequenz ihres bisherigen politischen Handelns. 1993 trat Wildenhaus der Jungen Union bei, im März 2003 der CDU . Seit Jahren bringt sie ihre Meinung als sachkundige Bürgerin ein. 2014 war sie Ersatzkandidatin für Ingrid Sickmann-Niehoff. Gemeinsam mit Anja Bruns gestaltete sie Prospekte. Aber auch Plakate klebte sie früher. „In den vergangenen 20 Jahren habe ich immer mal geholfen, so wie es die Zeit hergab.“

Aus ihrer Sicht „funktioniert Demokratie nicht, wenn es keine Auswahl an Kandidaten gibt“. Deshalb müsse sich auch jeder an die eigene Nase fassen. Jede Partei freue sich über Leute, die mitmachen, so die 41-Jährige. Sie wünscht sich mehr zugezogene Kandidaten, um einen unvoreingenommenen Blick von außen auf die Gemeinde zu bekommen. Sie ist davon überzeugt, „dass die lokale Wahl eine reine Personenwahl ist“ und Parteien eine weniger wichtige Rolle spielen als auf Landes- oder Bundesebene.

Für Petra Wildenhaus, die Schulpflegschaftsvorsitzende der Brictius-Schule ist, ist das Abwägen von Argumenten elementarer Bestandteil der Entscheidungsfindung. Wobei Demokratie nur mit Kompromissen funktioniere.

Problematisch ist ihrer Auffassung nach, dass viele Leute nicht mehr zwischen der Funktion einer Person und der Person selbst unterschieden. Wildenhaus: „Das ist ein gesellschaftliches Problem.“