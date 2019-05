Anti-Rassismus lautete das Thema der Projektwoche der Jahrgangsstufe neun. Mit Musiklehrer Salip Tarakci hatten die Schüler ein aufwendiges Projekt ausgearbeitet. „Unsere Schüler leben in keiner Blase: Aktuelle Geschehnisse wie die Europawahl , die Schülerbewegung Fridays for Future oder die Flüchtlingsbewegung sind große Themen, gerade in den höheren Jahrgangsstufen“, betont Tarakci. Dies nahmen die Schüler zum Anlass, den eigenen Rapsong professionell aufzunehmen.

Entstanden ist ein Song, der von den Schülern Luca Frieling, Isam El-Hajj und Elias Robert, Lehrer Salip Tarakci und dem Ahauser Rapper Soraya eingesungen wurde.

Während der Projektwoche wurde fleißig komponiert, getextet, gerappt, arrangiert und zudem an fünf Drehorten mit Thorsten Güttes gedreht. Der Videoproduzent von „25 Pictures“ begleitete die Schüler bereits 2018 beim Videoprojekt „Fluppenschnippser“, mit dem die Schülerband unter Leitung von Salip Tarakci den landesweiten Wettbewerb „Leben ohne Qualm“ gewann.

Mit „Wer, wenn nicht wir“ möchten die Schüler an den Erfolg von Fluppenschnippser anknüpfen und an einem Anti-Rassismus-Wettbewerb teilnehmen. Die Schüler zeigen, wie wichtig es aus ihrer Sicht ist, für das Gute einzustehen, an ein buntes Europa zu glauben und Rassismus und Diskriminierung keine Chance zu geben. Sie wollen aktiv werden und dabei nicht auf andere hoffen: Wer, wenn nicht wir, – wann, wenn nicht jetzt, lautet dabei ihr Appell.

Den Song haben die Macher im Internet auf Youtube veröffentlicht.