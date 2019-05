Platt öffnet Bernd Bense die Türen

Der Betriebshilfsdienst/Maschinenring Ahaus hatte Ende 2018 insgesamt 1328 Mitglieder. 19 weniger als ein Jahr zuvor. 30 hauptberufliche Betriebshelfer absolvierten im vergangenen Jahr 371 Einsätze, 22 mehr als ein Jahr zuvor. Dabei leisteten sie 41 163 Arbeitsstunden, was ein Plus von 21,38 Prozent bedeutet.33 hauptberufliche Landfrau-Vertreterinnen wickelten 514 Einsätze (-27) ab. Dabei waren sie 32 147 Stunden im Einsatz, was ein Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ergibt. Dazu kamen noch acht 450-Euro-Kräfte, die 69 Einsätze (+13) abdeckten und dabei 1627 Stunden (+36 Prozent) aushalfen.Dazu vermittelte der BHD noch sechs männliche Nachbarschaftshelfer (-zwei) mit 44 Einsätzen und 2950 Arbeitsstunden (+ sechs Prozent). Zehn weibliche Nachbarschaftshelferinnen (+zwei) halfen in 159 Einsätzen insgesamt 4406 Stunden (-17 Prozent) aus.