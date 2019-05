Im Zentrum standen der Erfolg und neue Potenziale für Onlinehändler beziehungsweise Shopware-Kunden, von denen das Schöppinger Unternehmen nun offiziell 100 000 hat. Den Gästen wurde die neue Version Shopware 6 vorgestellt.

In seiner Präsentation stellte Vorstand Sebastian Hamann die neue Version vor. „Shopware 6 wurde von Grund auf nach einem neuartigen Ansatz entwickelt. Mit der neuen Lösung bieten wir unseren Händlern mehr Flexibilität und verringern gleichzeitig die Komplexität so weit wie möglich”, erklärte Hamann.

Im Jahr 2018 erwirtschafteten alle Händler, die eine Lösung von Shopware einsetzen, zusammengenommen einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro, wie Hamann betonte.

Auf vier Bühnen gab es zahlreiche Vorträge mit einer Gesamtzeit von über 20 Stunden. Einen Höhepunkt bildete dabei der Beitrag von Judith Williams, die unter anderem durch ihr Engagement in der preisgekrönten TV-Show „Die Höhle der Löwen” bekannt ist. Paraolympionikin und Unternehmerin Heather Mills gab in ihrer Präsentation nicht nur Einblicke und Tipps für eine erfolgreiche Unternehmensgründung, sondern durfte auch die diesjährige obligatorische Spende über 10 000 Euro entgegennehmen. Mills engagiert sich seit Jahrzehnten für wohltätige Zwecke und lobte Shopware als „wegweisendes Unternehmen“ in der Branche.

Von den Gästen des Shopware-Community-Days kommen zunehmend viele aus dem Ausland, eines hebt der Veranstalter jedoch hervor: „Besonders freut uns, dass auch viele Schöppinger am Donnerstag im Publikum waren. Wir sind tief verwurzelt mit unserer Heimatgemeinde, und es ist schön zu sehen, dass ein Stück Heimat uns immer begleitet“, sagte Shopware-Sprecher Wiljo Krechting. So ließ es sich beispielsweise auch Bürgermeister Franz-Josef Franzbach nicht nehmen, in Duisburg dabei zu sein.

Zum Abschluss des Messetages verlieh Shopware-Vorstand Stefan Heyne in sechs Kategorien Preise für die erfolgreichsten Shopware-Partneragenturen des vergangenen Jahres im In- und Ausland.