Die meisten seiner britischen Landsleute haben bereits am Donnerstag ihr Kreuzchen gemacht, John Mendes geht dagegen am morgigen Sonntag zur Europawahl ins Wahllokal in der Heimatstube. Seit Kurzem besitzt Mendes auch die deutsche Staatsangehörigkeit – eine Folge der chaotischen Brexit-Diskussionen. „Ich bin total gegen den Brexit“, sagt der 71-Jährige.