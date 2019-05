Die Shopware AG hat die Fläche an der Richtenbergstraße hinter dem Bauzentrum Niehoff gekauft und will sie für eine mögliche Erweiterung des Unternehmens als Reservefläche vorhalten. In der kommenden Woche bezieht das Software-Unternehmen den neuen Bürotower im Ebbinghoff mit rund 150 Arbeitsplätzen.

Da aus Sicht der SPD die Entwicklung und Planung von Shopware nur perspektivisch angedacht sei, bestehe für den Gemeinderat kein zwingender kurzfristiger Handlungsbedarf, „sodass eine zeitliche Verschiebung der Beschlussfassung durchaus vertretbar ist“, so Kremser .

Der Fraktionsvorsitzende führt in seinem Antragsschreiben aus, dass zwischen dem Unternehmenssitz und der gekauften Fläche „erhebliche räumliche Differenzen (liegen), die auch bei IT-Unternehmen unüblich sind“.

Zudem weise die gutachterliche Stellungnahme eine Bodenbeschaffenheit aus, „die eine Bebauung mit größeren Bauobjekten zweifelhaft erscheinen lässt“. Kremser macht darauf aufmerksam, dass die Fläche „früher mehr oder weniger Nassfläche war, die von den Wässern aus dem Berg durchflossen beziehungsweise aufgestaut wurde“.

Eine Zusammenführung der Flächen sei nach dem Kenntnisstand der SPD nicht erkennbar, denn der Eigentümer der nebenliegenden Fläche sei weder von Shopware noch von der Gemeindeverwaltung angesprochen worden.

Rüdiger Kremser erinnert daran, dass Ratsfraktionen in der Vergangenheit mehrfach beklagt hätten, dass von der Verwaltung keine nachvollziehbare Planung für Gewerbe- und Wohnbaugebiete erstellt worden sei. Kremser: „Erinnert sei unter anderem an die Problematik der Firmen Wiesehoff, Sasse und das Baugebiet Am Berg.“

Aus diesen Gründen hält es die SPD-Fraktion „für unabdingbar, dass das beteiligte Unternehmen den Rat über die geplanten Rahmenbedingungen informiert. Deshalb soll die Geschäftsführung zur darauffolgenden Ratssitzung eingeladen werden, gegebenenfalls im nichtöffentlichen Teil.