Zwei Gemeinden radeln zusammen

Auf vier ausgeschilderten Routen abseits der Hauptstraßen können Radfahrbegeisterte zwischen beiden Orten pendeln. Einige Gastronomiebetriebe entlang der Strecken öffnen ihre Pforten und ein Gewinnspiel offeriert Preise. Mitmachen kann jeder, der gern Rad fährt.

Die Idee ist simpel und das Konzept in Heek seit Jahren bewährt – gemeinsam mit der Fietse durch das Umland radeln und den Frühling begrüßen. Hauptsache entspannt. Aus der ursprünglichen Rundtour zwischen Heek, Nienborg und Ahle ist inzwischen ein nachbarschaftliches Projekt entstanden. Nach Epe (2017) und Metelen (2018) sitzt Schöppingen in diesem Jahr mit auf dem Sattel.

Die Routen sind 32, 38, 40 und 45 Kilometer lang. Wer möchte, kann gemütlich nur die kleine Runde zwischen Heek und Schöppingen und zurück radeln, aber auch verlängern: in Eggerode Station machen oder über Nienborg und weiter bis nach Ahle fahren. So ist für jeden eine passende Strecke dabei, hoffen die Organisatorinnen Sabine Sitte (Schöppingen) und Heidi Schiller (Heek).

Die Routen sind als Rundkurs ausgelegt, in beide Richtungen befahrbar und haben keine festgelegten Anfangs- und Endpunkte. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer dort auf der Route beginnen kann, wo er mag. Für Pedelec-Fahrer gibt es an fünf Stationen auf der Route die Möglichkeit, den Akku aufzuladen.

Zu einer ausgedehnten Radtour gehört auch eine angemessene Verpflegung.

An 15 Stationen können die Radler pausieren und sich stärken. Ob ein Eis auf die Schnelle in die Hand, ein gemütliches Kaffeetrinken oder die herzhafte Hausmannskost – für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Für die Jüngsten wird an der Milchtankstelle in Gemen eine Hüpfburg aufgestellt, am Reiterstübchen in Heek können sich Interessierte im Bogenschießen versuchen und wer schon immer mal einen Blick in die Kornwassermühle in Nienborg werfen wollte, hat beim Anradeln Gelegenheit dazu. Für musikalische Unterhaltung sorgen an der Mühle die Dinkelmusikanten. Auf der Burganlage bietet Albert Bömer um 12, 14 und 16 Uhr Führungen an.

Alle Routen und Stationen sind im Begleitflyer verzeichnet, der gleichzeitig als Sammelkarte für das Gewinnspiel fungiert. Es gilt, sich entlang der Route in den verschiedenen Gaststätten und Cafés insgesamt sechs Stempel abzuholen. Ist die Stempelkarte gefüllt, kann sie nach der Radtour an den jeweiligen Startpunkten in die Boxen eingeworfen werden und nimmt an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel Eintrittskarten für ein Kabarett und Gutscheine für ein gemeinsames Essen.

Die Flyer liegen bereits bei den teilnehmenden Gastronomen, in den Gemeindeverwaltungen und in den Filialen der Banken und Sparkassen aus. Am Veranstaltungstag werden sie auch an den drei Startpunkten (Epping’scher Hof in Heek, Langes Haus in Nienborg und Neues Rathaus in Schöppingen) ausgelegt sein.

Dort werden die beiden Bürgermeister, Franz-Josef Franzbach und Franz-Josef Weilinghoff, für den imaginären Startschuss des Anradelns sorgen. Wer mag, ist eingeladen, um 11 Uhr in Heek am Marktplatz oder in Schöppingen am Neuen Rathaus zu sein. Die Veranstaltung endet gegen 18 Uhr.