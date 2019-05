Mal eben den Stecker vom Laptop rausziehen, ein paar Meter weiter in den neuen Büroturm gehen, Laptop am neuen Arbeitsplatz wieder reinstecken. Dann noch ein oder zwei Kartons rübertragen. Das war‘s. So ungefähr wird für etliche Mitarbeiter der Shopware AG die Inbetriebnahme des rund 22 Meter hohen Gebäudes am Mittwoch (29.