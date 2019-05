Kegelclub „Die flotten Schieber“ feiern Jubiläum

Zu seiner Jubiläumsfahrt startete in der vergangenen Woche der Kegelclub „Die flotten Schieber“. Seit 50 Jahren kegelt der gemischte Club aus Schöppingern und Eggerodern alle 14 Tage im Hotel Winter auf der damals neu gebauten Kegelbahn. Mit einem weiteren Kegelclub sind „Die flotten Schieber“ ein Club der ersten Stunde. Mit Christel und Werner Brokhues kegeln immer noch zwei Gründungsmitglieder mit. Die Fahrt führte die Keglerinnen und Kegler mit dem Kreuzfahrtschiff über die Ostsee von Kiel über Göteborg nach Kopenhagen und zurück. Ein Spargelessen rundete die Fahrt ab. Doch auch außerhalb des sportiven Hobbys ist der Club aktiv: So knüpften sie noch vor der Wiedervereinigung Freundschaft mit einem Kegelclub aus Spora in Sachsen-Anhalt.