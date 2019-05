Die Fachwerkhütte soll nicht nur den Schützen einen Unterstand bieten. Die Hütte, in der auch die Versorungsanschlüsse untergebracht sind, ist vor allem für die Nutzer des benachbarten Radwegs gedacht, so Hubert Große Leusbrock (1. Vorsitzender), Bernhard Gausling (2. Vorsitzender) und Bernhard Sander (Beisitzer). Die Gemener wollen in den nächsten Tagen noch am Radweg ein Hinweisschild auf die Schutzhütte anbringen.

Heiner Schulze Ameling, Uli Wissing, Andreas Feldkamp und Hendrik Gausling vom Bauausschuss des Schützenvereins hatten die Planungen übernommen. Die Mitglieder investierten mehr als 500 Arbeitsstunden. Dazu kam noch Materialien im Wert von rund 11 000 Euro.

Davon übernimmt die Gemeinde 25 Prozent. Zudem hat unter anderem auch die Bürgerstiftung sich an den Kosten beteiligt. Dazu spendeten viele Mitglieder.

Vor vier Jahren kam bei der Generalversammlung die Idee der Schutzhütte auf. Bis jetzt gab es nur einen alten, schmucklosen Versorgungsraum, der rund 25 Jahre alt war. Der wurde nun abgerissen. „Bei der Generalversammlung wurden schon die ersten Spenden zugesagt“, freuen sich die Vorstandsmitglieder.

An den Arbeiten selbst beteiligten sich circa 40 Mitglieder des etwa 100 Mitglieder großen Vereins.

Hubert Große Leusbrock weist auf die hohe Qualität der verwendeten Materialien hin. So hat der Schützenverein bewusst massive Eiche für die Holzkonstruktion verwendet. Der Verein hätte zwar Holz gespendet haben können, doch davon nahmen die Verantwortlichen Abstand. „Die Balken hätten verschiedene Farben gehabt“, begründet Große Leusbrock die Entscheidung.

Auch die Frauen der Schützenbrüder beteiligten sich. Sie erstellten das Schild mit dem Schriftzug „St. Antonius Gemen 2019“.

Als Letztes wird am Samstag noch eine Sitzbank in der Hütte aufgestellt, schließlich sollen sich die Radfahrer ausruhen können.

► Die Gemener feiern ihr Schützenfest am 28. und 29. Juni (Freitag/Samstag). Das Schießen beginnt samstags um 12 Uhr auf dem Festplatz.