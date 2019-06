„Wie wird Heimat definiert?“, fragte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rüdiger Kremser . Nach einer Vorgabe des Landesheimatministeriums orientiert sich der Heimat-Begriff an „Heimat – Tradition, Kultur und Gemeinschaft“. Bürgermeister Franz-Josef Franzbach erklärte, dass Gemeinschaft ein weiter Begriff sei.

Der Preis kann als Einzelpreis oder in bis zu drei Kategorien/Preisträgern verliehen werden. Der Rat beschloss folgende Preisabstufung auszuloben: bei drei Preisträgern 2500 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro; bei zwei Preisträgern 3000 Euro und 2000 Euro.

Mit dem Heimat-Preis will die Gemeinde Initiativen und Projekte würdigen, „die das Thema Heimat engagiert in den Fokus rücken und damit die Identität, Zugehörigkeit und die Gemeinschaft der Menschen unserer Gemeinde stärken“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit soll der Heimat-Preis auch Ansporn für andere sein, sich für ihre Heimat zu engagieren.

Kreisangehörigen Kommunen stehen 5000 Euro für die Preisträger zur Verfügung, Kreisen 10 000 und kreisfreien Städten 15 000 Euro.