Zwischen mehreren Konzerten in Texas jetten die Jungs von GTBB mal kurz über den großen Teich, um in vier Tagen (erstmals) drei Konzerte in Deutschland zu geben: Düsseldorf, Schöppingen, Hamburg.

Die Band um Sänger Matt Isbell bietet einen Mix aus Jazz, Funk, Rap und Soul mit traditionellem Blues. Die relativ jungen Musiker sehen sich selbst als Außenseiter, da sie alle mit verschiedenen Musikstilen aufgewachsen sind. Diese Stile mischen sie in ihrer Band zu etwas Ungewöhnlichem.

► Das Blues-Festival findet am Pfingstsamstag und -sonntag statt. Einlass ist an beiden Tagen um 13 Uhr. Das Zwei-Tages-Ticket kostet 69 Euro inklusive Gebühren, ein Ticket für einen Tag 42 Euro. Die Karten sind über die Internetseite des Kulturrings erhältlich.