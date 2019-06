Seine Lieder zeichnen sich durch Menschlichkeit und eine gehörige Portion Humor aus. Eric Bibb spielt mit seiner Band am Pfingstwochenende beim Blues-Festival in Schöppingen. Die Gruppe besteigt am Pfingstsonntag um 19.15 Uhr die Bühne.

Das Zwei-Tages-Ticket kostet 69 Euro inklusive Gebühren, ein Ticket für einen Tag 42 Euro. Die Karten sind über die Internetseite des Kulturrings erhältlich.