Ein Windrad wiegt 450 Tonnen

Leichtgewichte sehen anders aus. Die 70 Meter langen Flügel liegen noch neben dem Windrad Nummer fünf. 34 Tonnen wiegt ein Rotorblatt. Macht bei drei Blättern gut 100 Tonnen. Doch das ist nur Bruchteil dessen, was das Maschinenhaus mit seinen neun Metern Durchmesser wiegt. Rund 350 Tonnen bringt das Herzstück jedes der sieben Windkraftanlagen in den Windparks Ramsberg und Strönfeld auf eine imaginäre Waage.

Die Maße und Massen der Teile, die momentan im Gebiet zwischen den Landesstraßen nach Heek und Ahaus verbaut werden, sind schon außergewöhnlich. Allein der Kran, der die Rotorblätter auf einer Höhe von 150 Meter an das Maschinenhaus setzt, hat eine Länge von rund 170 Metern. Je Kran sind 180 Lkw-Ladungen nötig, um alle Kranelemente an die Baustelle zu kriegen.

Probleme bei Enercon-Anlagen in Ahaus

Die Arbeiten haben sich verzögert. Nicht alle sieben Windräder werden bis Ende Oktober fertig werden, wie es zunächst geplant war. Ein wichtiger Grund: Nachdem in Ahaus bei Enercon-Anlagen des gleichen Typs E-141 technische Probleme aufgetreten sind, hat der Hersteller ein „neues Aufbaukonzept“ entwickelt, so Josef Berghaus , der zusammen mit Leo Rehring und Hubert Lefert Windpark-Geschäftsführer ist. Zudem werden zum Teil andere Einzelteile verwendet und anders montiert. „Jeder Arbeitsschritt wird von Gutachtern kontrolliert und dokumentiert“, betont Berghaus. Die Kosten dafür trägt Enercon . In der kommenden Woche soll Windrad Nummer eins in Betrieb gehen.

Bürgerbeteiligung am Windpark Nach den Sommerferien gibt es eine Bürgerinfo-Veranstaltung zum Zeichnen von Anteilsscheinen an der Schöppingen-Strönfeld GmbH & Co KG. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Anteile zwischen 2500 und 50 000 Euro dürfen auf jeden Fall Anwohner zeichnen, die im Umkreis von 1,5 Kilometer um die Windkrafträder wohnen, darunter auch drei Heeker. Ansonsten dürfen sich nur Schöppinger beteiligen und zwar nach dem Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Gesamtsumme, an der sich private Investoren beteiligen können, beträgt 2,3 Millionen Euro. Der Investoren-Prospekt wird jetzt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zur Prüfung vorgelegt, so Leo Rehring. Die Gesellschafter finanzieren die 2,3 Mio. Euro vor, bis die Gelder der Bürger eingegangen sind. ...

Die Montage der Rotorblätter ist keine leichte Sache. Schon die Wetterbedingungen müssen stimmen. Für das Anbringen der drei Flügel sind zwei Tage kalkuliert. An diesem beiden Tagen darf auf einer Höhe von 160 Metern der Wind nicht mit mehr als sechs Meter pro Sekunde wehen. „Sonst ist das zu gefährlich“, sagt Josef Berghaus. Der Blick auf die Winddaten ist somit unerlässlich. Keine Sorgen müssen sich die Betreiber um Eis auf den Rotorblättern machen. Eine vollautomatische Blattheizung sorgt dafür, dass die Blätter auch im Winter eisfrei bleiben.

Gesamthöhe von fast 230 Meter

Die unteren 108 Meter des Turms bestehen aus Beton, die oberen rund 50 Meter aus Stahl. Oben drauf kommt das Maschinenhaus mit dem Generator. In die Nabe integriert sind die 70 Meter langen Rotorblätter, sodass das Windrad eine Gesamthöhe von fast 230 Meter hat. Steht der Turm und sind die Rotorblätter montiert, erfolgen die Inneninstallation der Technik und die Inbetriebnahme. „Das dauert etwa sechs bis acht Wochen“, sagt Leo Rehring. Dann kann das Windrad ans Stromnetz gehen.

Die drei Geschäftsführer betonen, dass durch die teilweise spätere Inbetriebnahme nicht die Höhe der Einspeisevergütung betroffen ist. In den nächsten 20 Jahren erhalten die Betreiber 5,78 Cent je Kilowattstunde (kw/h). Jede der sieben Anlagen produziert rund zehn Millionen Kilowattstunden im Jahr. Eine Begrenzung der vergüteten Kilowattstunden gibt es nicht. Die Investitionssumme beträgt für die sieben Windräder zusammen rund 46 Millionen Euro.

Schotter wird wieder verwendet

Ist ein Windrad fertig, wird der Schotter gesiebt und wieder verwendet. „Der Schotter geht zum nächsten Windpark nach Gescher“, sagt Josef Berghaus.