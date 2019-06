Schöppingen -

Curtis Salgado hat in seinem Leben schon einiges mitgemacht. So überlebte er einen diagnostizierten Leberkrebs. Die Ärzte hatten ihm 2004 nur noch eine Lebensdauer von rund acht Monaten in Aussicht gestellt. Doch durch Benefizkonzerte befreundeter Musiker kam genug Geld zusammen, um eine Lebertransplantation bezahlen zu können.