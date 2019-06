Pastor Backhaus segnet Gemener Schutzhütte

Pastor Christoph Backhaus (l.) hat am vergangenen Sonntag die Schutzhütte des Gemener Schützenvereins am Festplatz in Anwesenheit von Bürgermeister Franz-Josef Franzbach, Heinrich Kappelhoff, Vorsitzender der Bürgerstiftung, sowie Vertretern der Ratsparteien gesegnet. Die Gemener Schützen hatten in über 500 Arbeitsstunden ehrenamtlich die Hütte gebaut. Die Materialkosten beliefen sich auf ungefähr 11 000 Euro.