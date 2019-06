Brand in Geschäftshaus

Schöppingen -

Die Feuerwehr Schöppingen ist am Samstagmorgen zu einem Geschäftshaus an der Amststraße gerufen worden. Der Alarm ging gegen 6.40 Uhr ein. Nach Angaben der Polizei war Rauch festgestellt worden. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 32 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Nach anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Es entstand Ruß- und Rauschschaden. Zur Brandursache konnte die Polizei am Samstagmittag noch keine Angaben machen. Die Kripo ermittelt vor Ort.