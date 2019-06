Bluesfestival Schöppingen: Der erste Tag Die Songs kennen nur eine Richtung: vorwärts

Es gibt einen Moment, da ist das 28. Bluesfestival sehr nah an seinen Wurzeln: Ein Mann, Cederic Burnside, sitzt auf einem Stuhl, spielt akustische Gitarre und singt dazu. Hinter ihm an der Bühnenrückseite ist das Logo des Festivals zu sehen: Ein Mann… Doch zu Burnside gesellt sich bald sein Musikerkollege Brain Jay mit einer E-Gitarre – und schon nimmt der Auftritt Fahrt auf. Später elektrifiziert sich auch Burnside und Jay wechselt an die Drums. Dann dreht sich das Karussell noch mal: Jetzt sitzt Burnside an den Trommeln und Jay übernimmt wieder die Gitarre. Burnside entfacht an den Drums ein Rhythmus-Gewitter, ehe er mit Inbrunst über die Liebe singt. Von Frank Zimmermann